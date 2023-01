Landkreis Donau-Ries

Gegen den Trend: Müllmengen im Landkreis gehen zurück

Gelbe Säcke am Straßenrand in Donauwörth. AWV-Werkleiter Wiedemann fordert, dass hinsichtlich der Kunststoffentsorgung mehr Transparenz herrschen müsste.

Plus In den Kreisen Donau-Ries und Dillingen wurde deutlich weniger Abfall produziert als im Vorjahr. Woran das liegt und was dem AWV unter den Nägeln brennt.

Die Region stemmt sich wacker gegen einen deutschlandweiten Trend – im positiven Sinne: Während im ganzen Land die Müllmengen angewachsen sind wie nie zuvor, sind die Abfallmengen hier deutlich gesunken. Dahinter steckt allerdings wohl weniger der gelebte Wille zur Nachhaltigkeit, als Zwänge, die wiederum eher unschön sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

