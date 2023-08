Geht uns das Wasser aus? So wirkt sich der Klimawandel auf die Landwirtschaft aus

Plus Der Balanceakt zwischen Wassersparen und Sicherung der Ernte wird jedes Jahr schwieriger. Womit die Landwirte zu kämpfen haben und wie es um das Grundwasser steht.

Hitze, Kälte, Sonne, Regen – das Wetter scheint verrücktzuspielen. Und während sich die Unzufriedenheit der meisten wohl eher darauf beschränkt, dass das Badewetter nicht stabil bleibt, geht es für andere um viel mehr: die Landwirte. Denn auch auf die Ernte hat das schwankende Wetter einen starken Einfluss – und zwar keinen guten.

"Die Wasserverteilung ist das Entscheidende", sagt Karlheinz Götz, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands (BBV) Donau-Ries. "Dass es in so langen Phasen abwechselnd trocken und heiß und dann wieder nass und kühl ist, ist das Hauptproblem." Für den Mais sei die vergangene Regenphase gerade noch rechtzeitig gekommen, auch die Zuckerrüben, die sehr tief wurzeln, kommen gut mit Trockenheit klar und wachsen bei Regen dann einfach weiter.