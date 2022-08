Gemischte Bilanz bei Blitzeraktion der Polizei

Die Verkehrspolizei misst in Donauwörth und an der B2 bei Itzing. Die meisten Fahrer und Fahrerinnen halten sich an die Regeln, doch es gibt auch heftige Ausreißer.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth haben am Freitag zwischen 14.25 und 19 Uhr unter der Hangbrücke in der Zirgesheimer Straße in Donauwörth eine innerörtliche stationäre Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Von den 545 in Fahrtrichtung Ortsmitte erfassten Fahrzeugen mussten hierbei laut Polizei lediglich 0,9 Prozent "geblitzt" werden. Anders sah die Sache in Richtung Ortsausgang aus. Hier fielen bei 683 Fahrzeugen insgesamt 22 gebührenpflichtige Verwarnungen bis 55 Euro und 13 Bußgeldanzeigen samt Punkteeintrag im Fahreignungsregister an. Dies entspricht einer Beanstandungsquote von über fünf Prozent an Fahrzeugen mit einer gemessenen Überschreitung von 15 km/h und mehr.

Spitzenwerte in Donauwörth und Itzing

Der traurige Spitzenwert waren toleranzbereinigte 78 km/h bei erlaubten 50 km/h. Hier erwarten den Fahrer nun eine Zahlung von 208,50 Euro und ein Punkt im Flensburger Zentralregister. Am Sonntag bauten Beamte der VPI Donauwörth das Messgerät im auf 60 km/h reduzierten Bereich der Bundesstraße 2 in Itzing auf. Hier durchfuhren in Fahrtrichtung Donauwörth von 10.25 Uhr bis 17 Uhr exakt 2600 Fahrzeuge die Lichtschranken.

Davon mussten 74 Fahrzeugführende beanstandet werden: 48 im Verwarnungsbereich und 26 im Anzeigenbereich. Die höchste Überschreitung lag bei vorwerfbaren 95 km/h und damit 35 km/h zu schnell. Die Ahndung liegt hier bei 228,50 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister. (AZ)

Lesen Sie dazu auch