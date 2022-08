Bilanz bei der Getreideernte im Landkreis Donau-Ries fällt gemischt aus

Plus Das Getreide ist eingebracht. Wie fallen heuer angesichts von Trockenheit und Hitze die Erträge aus? Es zeigen sich lokal und regional teils enorme Unterschiede.

Karlheinz Götz muss flexibel bleiben. Das haben er und seine Kollegen draußen auf den Feldern in den vergangenen Jahren mehr und mehr gelernt. Der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) im Landkreis Donau-Ries sieht die diesjährige Weizenernte, die gerade eingebracht wurde, mit gemischten Gefühlen: kein Grund für Katastrophenalarm, aber eben auch nicht für Euphorie. In der Region zeigen sich allem voran örtlich teils erhebliche Unterschiede bei der Erntebilanz.