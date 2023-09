Landkreis Donau-Ries

Gerhard Schamann beteuert: "Ich war kein harter Richter"

Plus In über 30 Jahren hat Gerhard Schamann in Nördlingen und Donauwörth Tausende von Urteilen gesprochen. Der Richter ist in Justizkreisen überregional bekannt.

Es war Mitte der 1970er-Jahre, als Gerhard Schamann als angehender Abiturient des Donauwörther Gymnasiums im Unterricht zusammen mit Schulkameraden eine Gerichtsverhandlung in der örtlichen Amtsgericht-Außenstelle besuchte. Die Thematik interessierte ihn, er war auch ein Fan der Fernsehserie "Königlich-Bayerisches Amtsgericht". Das Erleben der echten Verhandlung löste in dem gebürtigen Monheimer etwas aus: "Da habe ich meine Berufswahl getroffen." Tatsächlich war Schamann über 30 Jahre lang als Richter im Donau-Ries-Kreis tätig und hat in dieser Zeit Tausende von Urteilen gesprochen. In Justizkreisen ist er weit über die Region hinaus bekannt. Nun hat er sich in den Ruhestand verabschiedet. Aus diesem Anlass blickt er im Gespräch mit unserer Redaktion auf seine Karriere zurück.

Gerhard Schamann studierte in Augsburg Jura, wirkte vier Jahre lang als Staatsanwalt und war ein Jahr lang Richter am Landgericht Augsburg, ehe er im Dezember 1991 seinen Dienst als Straf- und Betreuungsrichter am Amtsgericht Nördlingen antrat. Einen Namen machte sich Schamann speziell als Jugendrichter. Bis zuletzt war er Vorsitzender des Jugendschöffengerichts.

