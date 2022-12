Gericht verurteilt Mann aus dem Landkreis Donau-Ries wegen Volksverhetzung

Das Amtsgericht Nördlingen hat einen Mann aus dem Donau-Ries-Kreis wegen Volksverhetzung verurteilt. Es ging um ein Lied auf einer Musik-CD.

Das Amtsgericht Nördlingen hat einen im Donau-Ries-Kreis wohnhaften Mann wegen Volksverhetzung verurteilt. Konkret ging es um ein Lied auf einer CD, die der Angeklagte einem Bekannten überließ. Der Fall kam ins Rollen, als die Polizei im Bereich Ingolstadt eine Durchsuchungsaktion startete und das Mobiltelefon eines Verdächtigen überprüfte.

Auf diese Weise stießen die Beamten auf den Tätowierer, beziehungsweise auf die Musik-CD einer in der rechten Szene bekannten Band, die er einem anderen Mann im Tausch gegen Militaria-Gegenstände aushändigte. Auf der Scheibe befindet sich ein Lied, dessen Text die Staatsanwaltschaft als volksverhetzend einstufte. Einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe über 90 Tagessätze wollte der Beschuldigte nicht akzeptieren. Deshalb hatte sich nun Richter Gerhard Schamann mit der Angelegenheit zu befassen.

Der Verteidiger des Angeklagten fordert vor dem Amtsgericht Nördlingen einen Freispruch

In der Verhandlung gingen die Ansichten, wie der Fall juristisch zu bewerten ist, recht weit auseinander. Die Staatsanwältin erklärte, der Vorwurf der Anklage sei in dem Prozess bestätigt worden, und forderte eine Geldstrafe über 150 Tagessätze. Der Verteidiger hingegen plädierte auf Freispruch. Der Tatbestand der Volksverhetzung sei nicht erfüllt. Die CD sei an einen Erwachsenen weitergegeben worden. Dies sei nicht strafbar.

Schamann sah den Tatbestand der Volksverhetzung jedoch als erwiesen an. Der Richter verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe über 120 Tagessätze. Damit würde der Mann als vorbestraft gelten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.