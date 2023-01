Gesucht: Neue Kräfte für die Sicherheitswacht im Landkreis Donau-Ries

Die Sicherheitswacht soll das Sicherheitsgefühl der Menschen in Donauwörth, Bäumenheim, Harburg und Wemding stärken. Mitglieder berichten von ihrer Tätigkeit.

Sie sollen mit ihrer Präsenz das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken. Deshalb sind Mitglieder der Sicherheitswacht unter anderem in Donauwörth, Asbach-Bäumenheim, Harburg und Wemding auf Streife. Doch aktuell sind zu wenige Freiwillige aktiv, um flächendeckend vor Ort sein zu können. Deshalb sucht die Polizeiinspektion Donauwörth nach Personen, die sich für dieses Ehrenamt interessieren.

"Wir würden uns freuen, wenn wir die Sicherheitswacht verstärken könnten", sagt Inspektionsleiter Benjamin Dannemann. Dessen Dienststelle kümmert sich um die Kräfte. Wer dieses Amt ausübe, könne flexibel tätig sein: "Je nachdem, wann jemand Zeit hat, kann er sich in den Streifenplan eintragen." Geeignete Bewerber würden natürlich erst einmal geschult, um entsprechend auftreten zu können und zu wissen, wie man sich in möglichen Konfliktsituationen verhält. Ebenso werde rechtliches Wissen vermittelt.

Die Sicherheitswacht darf Personalien feststellen und Platzverweise erteilen

Mit der Anwesenheit der Sicherheitswacht könne die öffentliche Sicherheit erhöht werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden animiert, bei ihren Touren "mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen". Die Sicherheitswacht sei befugt, Personalien von Personen festzustellen und Platzverweise zu erteilen. Daten und Informationen würden an die Polizei übermittelt. Würden Straftaten beobachtet, verständigten die Mitglieder der Sicherheitswacht die Gesetzeshüter: "Wir kümmern uns dann darum."





Um in die einzelnen Orte zu gelangen, bekommen die Sicherheitswacht-Kräfte ein ziviles Fahrzeug gestellt. Sie tragen Dienstkleidung und sind mit Funkgeräten ausgestattet.

Mitglieder der Sicherheitswacht sind an ihrer Dienstkleidung klar zu erkennen. Foto: Marcus Merk (Symbolbild)

Inge Ordemann und Josef Jung sind bereits seit vielen Jahren als Sicherheitswacht-Mitglieder in Donauwörth, Bäumenheim, Harburg und Wemding unterwegs. Als Jung vor 20 Jahren von der Tätigkeit hörte, dachte sich der Bankmitarbeiter: "Das ist für mich als Büromensch genau das richtige. Da komme ich an die frische Luft und habe Kontakt mit den Leuten." Mittlerweile bringt es der Donauwörther auf rund 4000 Sicherheitswacht-Stunden. Ein- bis zweimal pro Woche ist Jung auf Streife: "Wir laufen immer vier Stunden."

Sicherheitswacht-Mitarbeiterin aus Donauwörth: "Man tut auch für sich selbst etwas Gutes"

Die Tätigkeit sei für ihn erfüllend, so der 66-Jährige: "Man hat Glücksgefühle, wenn man nach Hause kommt." Die Bewegung tue einfach gut. Ähnlich ergeht es Inge Ordemann, 64. Sie sei sofort begeistert von diesem Ehrenamt gewesen: "Man tut auch für sich selbst etwas Gutes. Ich mache es unheimlich gerne."

Früher sei die Sicherheitswacht nur abends durch die Orte patrouilliert, inzwischen geschehe dies auch tagsüber. In der dunkelblauen Kleidung mit "Sicherheitswacht"-Aufschrift und Wappen am Ärmel werde man von den Passanten sehr wohl wahrgenommen. Die Reaktionen seien fast ausnahmslos positiv. Josef Jung berichtet: "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man mit einem Großteil der Leute vernünftig reden kann." Schlecht sei es, wenn Alkohol im Spiel sei. Da müsse man mit Umsicht agieren.

Schreckmomente seien glücklicherweise rar. An einen erinnert sich der Rentner: In der Promenade in Donauwörth habe er einmal vier junge Männer, die dort feierten, ermahnt, sie sollten ihren Müll wegräumen, wenn sie wieder gehen. Da habe einer der Burschen nach hinten gegriffen und gedroht: "Ich war Soldat in der russischen Armee. Ich steche euch ab." Glücklicherweise habe einer der Mitfeiernden sogleich beschwichtigend auf ihn eingewirkt.

Meist ist die Sicherheitswacht im Freien unterwegs, teilweise aber auch in größeren Geschäften

Ein Großteil der Streifengänge findet im Freien statt. Man sei in den Ortszentren unterwegs, in Parkanlage und beispielsweise im Sommer am Riedlinger Baggersee. Aber auch im Einkaufszentrum "Donaumeile" und in größeren Geschäften lasse man sich blicken.

Die Sicherheitswachten in Bayern 1 / 4 Zurück Vorwärts Aufgaben: Die Sicherheitswacht geht auf Streife und informiert die Polizei über verdächtige Beobachten und Vorkommnisse. Situationen mit geringem Gefahrenpotenzial kann sie in Absprache mit der Polizei eigenständig lösen. Die Ehrenamtlichen sind zudem Ansprechpartner für die Bürger. Sie sollen durch ihre Präsenz das allgemeine Sicherheitsgefühl stärken.

Befugnisse: Zunächst haben die Ehrenamtlichen dieselben Rechte wie jeder Bürger. Es gibt aber Befugnisse, die darüber hinausgehen: Sie dürfen zum Beispiel Personalien feststellen und Platzverweise erteilen, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr erforderlich ist.

Ausrüstung: Neben der Dienstkleidung gehören ein Dienstausweis, Digitalfunkgerät, Erste-Hilfe-Set, eine Taschenlampe und ein Pfefferspray (zur Selbstverteidigung) dazu.

Info: Die Sicherheitswachten ergänzen die Polizeiarbeit. Ein Ersatz für die Polizei können und sollen sie aber nicht sein. Weitere Informationen dazu online unter www.sicherheitswacht.bayern.de.

Polizei-Dienststellenleiter Dannemann schätzt die Unterstützung durch die Sicherheitswacht. Leider habe sich bislang nur ein neuer Bewerber gemeldet. Er hofft, es kommen weitere Interessenten hinzu. Wer Genaueres erfahren will, kann sich an die Inspektion wenden. Telefon: 0906/706670.