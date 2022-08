Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Gesuchter Unfallfahrer von Gosheim: Der Amtsrichter kam ans Krankenhausbett

Nahe Gosheim ist ein Mann an einen Baum gefahren. Er flüchtete daraufhin. Die Polizei fasste ihn einige Stunden später verletzt in seinem Hotelzimmer.

Plus Der Unfallfahrer von Gosheim ist so schwer verletzt, dass er operiert werden muss. Noch am Nachmittag entschied die Staatsanwaltschaft über seine U-Haft.

Von Barbara Wild

Dass er der Polizei nur wenige Stunden nach seinem heftigen Unfall ins Netz ging - es hat dem Unfallfahrer von Gosheim wohl viele gesundheitliche Probleme erspart. Wie sich am Tag nach den doch fernsehreifen Ereignissen gezeigt hat, ist der 43-Jährige so schwer verletzt gewesen, dass er nun operiert werden musste und für längere Zeit stationär behandelt wird.

Themen folgen