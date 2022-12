Landkreis Donau-Ries

vor 32 Min.

Gesund durch die Feiertage: Das empfiehlt eine Ernährungsberaterin

Plus Die Zeit üppiger Mahlzeiten und süßer Nachspeisen steht an. So kommen Sie fit durch die Weihnachtszeit, ohne auf Genuss zu verzichten.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Noch ein kleines Glas Wein, eine zweite Nachspeise, wieso nicht? Weihnachtstage sind Tage, an denen ohne schlechtes Gewissen geschlemmt werden kann. Es ist die Zeit üppiger und vor allem vieler Mahlzeiten. Aber dann dieses Völlegefühl, die scheinbar permanente Müdigkeit, obwohl man sich ohnehin immerzu ausruht, vielleicht sogar Bauchkrämpfe, Sodbrennen. Das eine geht auch ohne das andere. Die besinnliche Zeit muss nicht auf den Magen schlagen. AOK-Ernährungsexpertin Bettina Mayr kennt Tipps, mit denen die Feiertage gesund, aber dennoch genussvoll und ohne Verzicht ablaufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen