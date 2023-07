Gewitter reißt Bäume in Region um und legt Zugverkehr lahm

Die Ausläufer des Sturmtiefs "Ronson" sorgen im Donau-Ries-Kreis in der Nacht auf Mittwoch für Einsätze der Feuerwehr und der Polizei. Auch Stromausfälle.

Nach großer Hitze hat in der Nacht auf Mittwoch eine Gewitterfront den Donau-Ries-Kreis erreicht. Damit einher gingen Sturmböen. Die richteten nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise keine nennenswerten Schäden an Gebäuden an. Jedoch riss der Wind einige Bäume um und Äste ab. Mehrere Feuerwehren waren deshalb im Einsatz.

Die meisten Sturmfolgen hätten von der Feuerwehr oder der Polizei beseitigt werden können, teilt die Inspektion Donauwörth mit. Die listet eine Reihe von Vorkommnissen auf. Um kurz nach Mitternacht wurde im Bereich des Festplatzes an der Neuen Obermayerstraße in Donauwörth ein Anhänger ins Gebüsch geweht. Auf der Südspange ( B16) lag ein Baum auf Gehweg und Fahrbahn, nahe den Schöttle-Höfen stürzten drei Bäume auf den Radweg, im Stadtmühlenfeld fiel ein Ast auf ein geparktes Auto und auf der B2 nahe der Großen Kreisstadt beschädigte ein Baum, der umstürzte, die Leitplanke.

Mehrere Feuerwehren sind im Donau-Ries-Kreis im Einsatz

An der Ortsverbindungsstraße zwischen Großsorheim und Kleinsorheim riss der Sturm eine Birke um. Deshalb rückte die Feuerwehr um 4.40 Uhr aus. In Fünfstetten blockierte ein umgestürzter Baum die Wemdinger Straße. Auch dort war die Feuerwehr am frühen Morgen unterwegs. Die hatte in Unterpeiching einen weiteren Einsatz, berichtet Kreisbrandrat Rudolf Mieling auf Anfrage. Der zeigt sich erleichtert, dass es "ansonsten ruhig geblieben ist". Offenbar erreichten nur die Ausläufer des Sturmtiefs "Ronson" die Gegend.

Frau stürzt vor Schreck nahe Tapfheim vom Fahrrad

Blitz und Donner führten gegen 22.30 Uhr zu einem nicht alltäglichen Unfall bei Tapfheim. Dort war eine Radlerin auf einem Feldweg unterwegs, erschrak durch das aufziehende Unwetter und stürzte deshalb. Die 28-Jährige zog sich laut Polizei glücklicherweise nur Schürfwunden an Knie und Ellbogen zu. Die Wunden wurden im Krankenhaus behandelt.

In Münster fällt der Strom aus und Züge von Go-Ahead bleiben stehen

Die Gewitter sorgten auch für Stromausfälle im Netz der Lechwerke (LEW). Hier war der Donau-Ries-Kreis aber offenbar nur am Rande betroffen. In Münster gingen etwa um Mitternacht die Lichter vorübergehend aus.

Durch Bäume blockierte Gleise brachten auch den Zugverkehr regional und überregional zum Erliegen. Davon betroffen waren auch die Regionalzüge des Unternehmens Go-Ahead. Dieses teilte am Mittwochvormittag mit, dass die Strecken um Donauwörth zwar frei sind, aber unter anderem durch anderweitige Sperrungen "weder Personal noch Fahrzeuge zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle bereitstehen". Die Folgen: Verspätungen und Zugausfälle.