Gibt es im Landkreis Donau-Ries zu viele Gänse?

Plus Die Zahl der Wildgänse im gesamten Landkreis Donau-Ries steigt. Das bringt Probleme mit sich, so Robert Oberfrank, Vorsitzender des Kreisjagdverbands.

Von Helen Geyer

Jeder hat sie schon einmal gesehen. Sie sind etwa 70 bis 85 Zentimeter groß, haben ein graubraunes Gefieder mit weißer Zeichnung, einen orangefarbenen Schnabel, den sie gerne zum lauten Schnattern öffnen, und sie halten sich oftmals an Gewässern auf. Im Landkreis Donau-Ries sind Wildgänse mittlerweile fast überall zu finden: an Flüssen wie Donau und Lech, aber auch an Seen, seien sie noch so klein. Und das, obwohl sie zu dieser Jahreszeit eigentlich nicht hier sein sollten. Es gibt immer mehr von den Tieren. Das steckt dahinter.

"Wildgänse sind eigentlich Zugvögel", erklärt Robert Oberfrank, Vorsitzender des Kreisjagdverbands Donauwörth. Den Frühling und Sommer verbringen sie im Norden, im Herbst und Winter ziehen sie in wärmere Gebiete in den Süden. Doch seit etwa fünf bis zehn Jahren bleiben immer mehr Tiere auch während der kalten Jahreszeit in unseren Gefilden. Der Grund dafür ist Oberfrank zufolge das zunehmend milde Klima. Es gebe wenig Schnee und sei nicht mehr so kalt, weshalb die Gänse auch im Landkreis überwintern können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

