Landkreis Donau-Ries

vor 51 Min.

Das giftige Jakobskreuzkraut breitet sich im Landkreis Donau-Ries aus

Plus Schön, aber gefährlich: Im Donau-Ries-Kreis wächst vermehrt das Jakobskreuzkraut. Karl Kornmann aus Harburg geht dagegen vor. Was die Pflanze anrichten kann.

Von Helen Geyer

Sie wachsen am Straßenrand und sind auffällig gelb. Wer genau hinsieht, kann in den meisten Fällen dreizehn Blütenblätter zählen. Was optisch schön aussieht, kann allerdings für Mensch und Tier gefährlich werden. Das Jakobskreuzkraut ist giftig. Deshalb geht Karl Kornmann regelmäßig los, um mit zwei weiteren Mitstreitern den gelben Pflanzen den Garaus zu machen.

Um das Unkraut in den Griff zu bekommen, sticht der Harburger die Pflanzen aus dem Boden. Dafür setzt er mit einem Unkrautstecher an, zieht die Pflanze samt Wurzel aus der Erde und steckt sie in einen Sack. "Das Jakobskreuzkraut verbreitet sich überall. Fällt der Samen auf den Boden, ist er innerhalb von drei Tagen keimfähig", so Kornmann. Deshalb müsse das Unkraut in der Müllverbrennung vernichtet werden und könnte nicht auf den Kompost.

