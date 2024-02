Glatteis-Stürze im Landkreis Donau-Ries: Dutzende Opfer in Kliniken

Weil es am Mittwoch stundenlang auf den gefrorenen Boden regnet, herrscht im Donau-Ries-Kreis der Ausnahmezustand. Viele Passanten verunglücken.

Der Mittwochnachmittag ist noch lange nicht vorbei, als sich Dr. Silvia Reschauer, Leiterin der Notaufnahme in der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth, kurz Zeit für ein Telefonat mit unserer Redaktion nimmt und mit einem Seufzer die Lage spontan so beschreibt: "Fürchterlich." Ein ebenso ungewöhnliches wie extremes Wetterereignis trifft auch den Donau-Ries-Kreis: Nach einer kalten Nacht mit minus 5 Grad setzt am Morgen im Berufsverkehr erst leichter, dann in den folgenden Stunden immer stärkerer Regen ein. Auf dem durch Dauerfrost tief gefrorenen Boden bildet sich überall eine dicke Eisschicht. Bald herrscht Ausnahmezustand - vor allem in den Krankenhäusern der Region.

Dass sie ordentlich Arbeit bekommen werden, darauf haben sich laut Reschauer die Ärzte und Pflegekräfte der Donau-Ries-Klinik gedanklich eingestellt. Nach und nach erreichen am Vormittag die ersten Patienten, die auf dem glatten Untergrund gestürzt sind, die Notaufnahme in Donauwörth. Den Tag über nimmt die Zahl der Opfer immer weiter zu. "Es ist sehr viel los", teilt die Ärztin mit. Die Bandbreite der Verletzungen sei groß. Knochenbrüche an Hand- und Sprunggelenken seien am häufigsten. Auch Schulterfrakturen und Gehirnerschütterungen habe man diagnostiziert.

Bis 15 Uhr zählt die Donauwörther Klinik rund 25 Glätte-Verunglückte, in Nördlingen sind es etwa 30: Senioren, die vor die Tür gingen, Schulkinder und Berufstätige, die auf dem Weg zum Unterricht beziehungsweise zur Arbeit ausrutschten. Um die Patienten behandeln zu können, wird nach Angaben von Silvia Reschauer in Donauwörth medizinisches Personal aus anderen Stationen abgezogen. Dieses helfe in der Notaufnahme mit. Ein erheblicher Teil der Gestürzten müsse stationär aufgenommen und sogar operiert werden.

Ein dicker Eispanzer bildete sich auf der Windschutzscheibe dieses Autos in Donauwörth. Foto: Wolfgang Widemann

Was der Ärztin bereits am Mittwochmorgen auffiel, als sie um 6.30 Uhr die zehn Kilometer lange Strecke von ihrem Wohnort zum Dienst zurücklegte: "Es war so wenig Verkehr wie selten." Anscheinend blieben viele Menschen zunächst zu Hause und arbeiten - wenn möglich - von dort aus. Der Wolferstädter Bürgermeister Philipp Schlapak berichtet um kurz nach 9 Uhr: "Es ist wirklich spiegelglatt." Sein Eindruck: Obwohl der Winterdienst der Gemeinde seit 5 Uhr pausenlos im Einsatz ist, entfalte das Salz nur allmählich seine Wirkung. Die Räum- und Streudienste in der Region stellen sicher, dass zumindest die Hauptverkehrswege benutzbar sind. Abseits davon ist es den ganzen Tag über spiegelglatt.

Etwa ein Drittel der Schülerinnen und Schüler des Albrecht-Ernst-Gymnasiums in Oettingen bleibt daheim. Das bestätigt der Stellvertreter des Schulleiters, Klaus Kögel. Er sagt, man habe die Eltern im Verlauf des Dienstagnachmittags über die Lage informiert: "Letztendlich haben diese dann entschieden, ob der Weg in die Schule für ihre Kinder machbar ist." Die Schulbusse seien wie geplant gefahren.

Spiegelglatt war am Mittwoch der Platz vor dem Friedhof in Riedlingen. Foto: Rudi Brix

An anderen Schulen sind die Abwesenheit-Quoten am Mittwoch wesentlich geringer. Am Gymnasium in Donauwörth bleiben laut Direktor Karl Auinger nur an die zehn der insgesamt 1075 Schüler aus besagten Gründen dem Unterricht fern, auch die allermeisten der 100 Lehrer sind da. Seit der zweiten Stunde laufe der Betrieb weitgehend normal. Die Pausen fänden im Haus statt, '"damit niemand ausrutscht'". Auch die Anton-Jaumann-Realschule Wemding, deren Einzugsbereich von Tagmersheim bis Deiningen und von Oettingen bis Kaisheim reicht, kommt ebenfalls glimpflich davon. "Alle Lehrer sind da", sagt Direktorin Alexandra Waschner-Probst. Die Busse seien alle gefahren, jedoch hätten einige Eltern ihren Nachwuchs aus Sicherheitsgründen daheim gelassen: "In jeder Klasse fehlt dadurch eine Handvoll Schüler." In Grenzen halten sich die Glatteis-Folgen auch in der Ludwig-Bölkow-Berufsschule in Donauwörth. "Die meisten haben es geschafft, herzukommen", berichtet stellvertretender Schulleiter Johannes Bronnhuber.

Die Polizei verzeichnet in den ersten Stunden nach dem Beginn des Regens nur wenige Glätteunfälle. "Es ist wirklich ruhig", ist aus der Inspektion in Donauwörth am Vormittag zu hören. Vier Rutsch-Karambolagen mit jeweils geringem Blechschaden - das sei alles. Die Polizeiinspekton Rain hat zu diesem Zeitpunkt drei Glatteis-Unglücke registriert: eines in Eggelstetten, eines in Rain und eines auf der Staatsstraße zwischen Rain und Münster. Auf Höhe Oberpeiching stießen ein Auto und ein Omnibus zusammen. In dem saß nur der Fahrer. Es bleibt bei Sachschaden. Stellvertretender Dienststellenleiter Peter Martin zieht ein erstes Fazit "Die Leute waren vorbereitet." Diese Einschätzung teilen viele der Menschen, mit denen die DZ an diesem Tag spricht.

Auf vielen Nebenstrecken und Gehwegen blieb das Eis den ganzen Tag über, hier in Oettingen. Foto: Josef Heckl

Bereits am Dienstag warnten Experten auf allen möglichen Kanälen vor der außergewöhnlichen Witterung. Hätte sich die Bevölkerung dies nicht zu Herzen genommen, wäre es am Mittwoch zum Chaos gekommen, da sind sich alle sicher. So aber läuft der Donau-Ries-Kreis quasi im Notfallmodus.. "Heute ist gar nichts los", sagt eine Verkäuferin in einem Laden in der Donauwörther Reichsstraße am frühen Nachmittag, während vor der Tür einige wenige Passanten vorsichtig durch den glitschigen Matsch stapfen, der sich durch die mittlerweile herrschenden Plusgrade auf dem gepflasterten Gehweg bildet.

Doch Vorsicht ist geboten. Den Meteorologen zufolge wird es in der Nacht auf Donnerstag erneut kühler. Dann können sich die Straßen und Wege wieder in Eisbahnen verwandeln. Die Kliniken werde der Glätte-Mittwoch ohnehin noch eine Weile beschäftigen, prognostiziert Notaufnahme-Leiterin Reschauer. Erfahrungsgemäß tauchten in den Tagen danach weitere Sturzopfer auf, um ihre Verletzungen behandeln zu lassen: "Das wirkt zwei bis drei Tage nach." (mit nfv)