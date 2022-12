Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Große Infektionswelle rollt über den Landkreis Donau-Ries

Plus Infekte, die in anderen Zeiten leichter wegzustecken wären, sorgen aktuell für einen Ansturm auf die Arztpraxen in der Region. Ein Lagebild - und welche Rolle Corona noch spielt.

Von Thomas Hilgendorf

Dr. Birgitt Mertin und ihre drei Kollegen in der Donauwörther Hausarzt-Praxis Atrium-Docs können von einer "staden Zeit" rund um Weihnachten dieser Tage nur träumen. "Die Lage ist superangespannt", resümiert die Allgemeinmedizinerin. Ganz gleich ob RS-Virus, Grippe oder Magen-Darm-Infekte - "es schlägt alles querbeet auf", und zwar "reichlich", wie Mertin betont. Zwei Akutsprechstunden gibt es mittlerweile in der Praxis pro Tag, einst war es eine gewesen. Allein Montagmittag sind 30 Erkrankte gekommen, dazu kommen noch die seit der Corona-Pandemie eingeführten Video-Sprechstunden via Internet.

