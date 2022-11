Grüne Donau-Ries fordern mehr Schutz von Frauen vor Gewalt

Die Kreis-Grünen im Donau-Ries fordern eine Beratungsstelle gegen digitale Gewalt im Landkreis und eine bessere Finanzierung für Frauenhäuser.

Am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen hat der Donau-Rieser Kreisvorstand von Bündnis 90/Die Grünen einen Aufruf zu Solidarität mit den Protestierenden im Iran beschlossen und zugleich mehr Beratung und Unterstützung für betroffene Frauen vor Ort gefordert.

Seit Wochen stellt sich im Iran eine breite, vor allem von Frauen getragene Protestbewegung gegen die Machthaber. Die beiden Kreisvorsitzenden, Elisa Pfaff und Stefan Bieber, fassen die Position der Donau-Rieser Grünen zusammen: "Ein Regime, das Frauen benachteiligt und unterdrückt, missachtet grundlegende Menschenrechte. Wir unterstützen deshalb die Forderungen der Protestbewegung im Iran und verurteilen die massive Gewalt der Sicherheitskräfte. Die Protestierenden sind Vorbild für andere feministische Bewegungen auf der ganzen Welt."

Gewalt gegen Frauen ist auch lokal im Landkreis Donau-Ries ein Problem

Die Donau-Rieser Grünen machten aber auch deutlich: Geschlechtsspezifische Gewalt ist ein internationales und gleichzeitig lokales Problem. Denn auch in Deutschland wird jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer und/oder sexualisierter Gewalt. Die Täter sind häufig Teil des persönlichen Umfeldes.

Die Donau-Rieser Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer stellte klar: "Gewalt an Frauen muss noch viel besser verhindert werden. Auch im Internet nehmen Bedrohungen und Gewalt zu, daher setze ich mich für eine Beratungsstelle bei digitaler Gewalt im Donau-Ries ein. Wir brauchen in den ländlichen Regionen Bayerns auch dringend mehr Schutzplätze für von Gewalt betroffenen Frauen und Mädchen. Deshalb arbeite ich im Landtag für mehr Geld für Frauenhäuser und das Beratungspersonal in den Frauenhäusern. Die Söder-Regierung lehnt das seit Jahren ab und vernachlässigt damit den Schutz der Frauen am Land."

Eva Lettenbauer fordert mehr Geld für Frauenhäuser

Lettenbauer hatte zuletzt ein umfangreiches Antragspaket zu verbessertem Gewaltschutz für Frauen und Mädchen in Bayern in den bayerischen Landtag eingebracht. Der Grüne Bezirksrat Albert Riedelsheimer betont: "Der Gewalt gegen Frauen müssen alle entschieden entgegentreten: Männer und Frauen!" Er fordert verbesserten Schutz für Frauen in Flüchtlingsunterkünften: "Häufig sind diese abseits gelegen und Frauen müssen lange Wege zu den sanitären Einrichtungen gegen." (AZ)