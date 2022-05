Landkreis Donau-Ries

18:30 Uhr

Grüner Daumen bei Cannabis-Zucht bringt Donau-Rieser vor Gericht

Plus Ein 31-Jähriger hat es mit dem heimischen Marihuana-Anbau übertrieben. Die Polizei erwischte ihn mit 1,4 Kilo Cannabis. Alles nur für den Eigenbedarf?

Von Celine Theiss

Der Grüne Daumen eines 31-Jährigen aus dem Juragebiet hatte es in sich: Der Mann baute in seiner Wohnung Cannabis an. Die Pflanzen allerdings gediehen prächtig und die Sache wuchs ihm wohl regelrecht über den Kopf. Im September 2021 fand die Polizei 1,4 Kilo Cannabis in seiner Wohnung, der darin enthaltene Wirkstoff übertraf das 25-fache der straffreien Menge. Vor Gericht stellte sich jetzt die Frage: Alles für den Eigenbedarf oder doch professioneller Handel?

