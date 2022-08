"Grüß Gott" den Ahrtaler Gästen und weitere Spendenaktionen

Bürgermeister Helmut Lussi aus der Gemeinde Schuld ist dieser Tage zu Gast im Landkreis Donau-Ries, aus dem viel Unterstützung nach der Flut kam.

Eine Woche lang steht das Thema "Flutkatastrophe Ahrtal" rund ein Jahr danach auch im 440 Kilometer entfernten Landkreis Donau-Ries wieder einmal ein Stück weit im Fokus. Seit Samstag weilt nämlich der dortige Bürgermeister Helmut Lussi mit Begleitern an der Donau, um sich für bereits geleistete Hilfsaktionen zu bedanken und bei weiteren Benefizveranstaltungen persönlich dabei zu sein. Donauwörths Bürgermeister Josef Reichensberger hieß die Familie Lussi im Rathaus herzlich willkommen. Auch ein Abstecher ins Käthe-Kruse-Puppenmuseum war im Programm, wie auch ein informativer Streifzug über den Landkreis und die Besonderheiten Donauwörths erzählt und deren Attraktivitäten.

Landrat Stefan Rößle bei der Einweihung es Freundschaftshauses Marienthal

Bürgermeister Lussi schilderte seinerseits, was sich im zurückliegenden Jahr nach der Katastrophe in seiner Gemeinde getan hat. Er berichtete vom Zusammenhalt der Menschen im Ahrtal, die zur tatkräftigen Hilfe gekommen waren, von den Schwierigkeiten des Aufbaus, der sich immer wieder verzögert, und von der großen Dankbarkeit in seiner Gemeinde für jede Form von Unterstützung - auch durch Privatinitiativen und Institutionen aus dem Donau-Ries-Kreis.

Und diese Unterstützungen gehen weiter: Erna Dirschinger - sie überbrachte Grüße von Landrat Stefan Rößle, der zur selben Zeit im Ahrtal weilte, um beim Richtfest des Freundschaftshauses Marienthal dabei zu sein, für das bekanntlich Firmen aus unserem Landkreis zusammengearbeitet haben - organisiert in diesen Tagen erneut Spendenkonzerte. Seit einem Jahr bereits sammelt die Buchdorferin mithilfe anderer für die Menschen dort. 36.000 Euro sind inzwischen zusammengekommen.

Geplant ist unter anderem ein großes Benefizkonzert im Kaisheimer Kaisersaal am Dienstag, 9. August. Unter der Schirmherrschaft des Leitenden Regierungsdirektors Peter Landauer erklingen ab 19 Uhr "Melodien, die das Herz erwärmen". Mitwirkende sind unter anderem: die Tapfheimer Bläser, der Donau-Rieser HeimatChor, Uwe Schmid mit seiner singenden Zither, Hans Löffler (Steirische), die Bäldle-Musikanten, Gerhard Martin (Violine), Max Höringer (Klavier) und die Daitinger Alphornbläser. Der Eintritt beträgt 20 Euro. Karten gibt es bei Edeka Kaisheim, Metzgerei Leinfelder Buchdorf, in der Bäldleschwaige und bei Erna Dirschinger.

Musikalische Spendengala in der Bäldleschwaige in Tapfheim-Rettingen

Am Donnerstag, 11. August, findet dann eine musikalische Spendengala in der Bäldleschwaige in Tapfheim-Rettingen statt. Sie dauert von 14 bis 17 Uhr. Die Akteure aller Veranstaltungen in dieser Woche, in der die Ahrtaler-Besucher da sind, sind ohne jegliches Entgelt dabei. Am Sonntag beispielsweise war dies auch beim Gottesdienst in der Pfarrkirche Buchdorf der Fall, den der HeimatChor samt Orchester umrahmte. Anschließend gab es im Kratzhof Harburg Musik von den Bäldle-Musikanten, später Kaffee und Kuchen. (wüb)