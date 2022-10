Grundsteuererklärung im Donau-Ries-Kreis: Viel Arbeit und viele Fragen

Plus Der Großteil der Bürger des Landkreises muss eine Grundsteuererklärung machen. So trifft es das Finanzamt und Steuerkanzleien.

Im Landkreis Donau-Ries haben knappe 70 Prozent der Bürgerinnen und Bürger Grund und Immobilien. Auf sie alle ist in diesem Jahr etwas Außergewöhnliches zugekommen: die Grundsteuererklärung. Durch eine Reform der Grundsteuer sind nun alle Eigentümer eines Grundstücks, das beinhaltet Wohnhäuser sowie Wohnungen, oder Besitzer eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs dazu angehalten, eine Erklärung abzugeben. Doch viele Bürgerinnen und Bürger stellt das vor viele Fragen. Das Finanzamt in Nördlingen ist zuständig für den gesamten Donau-Ries-Kreis und kennt die Probleme der Menschen.