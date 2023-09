Landkreis Donau-Ries

vor 36 Min.

Gute Laune, mäßiger Andrang: Das sagen Teilnehmer der Donauries-Ausstellung

Plus Sechs Jahre hat es gedauert, bis die Donauries-Ausstellung wieder in Donauwörth stattfinden konnte. Jetzt ist sie schon wieder vorbei. Wie fällt das Fazit aus?

Von Lara Schmidler

Fünf Tage lang wurde geschlendert, bestaunt, informiert, gegessen und genetzwerkt - jetzt ist die Donauries-Ausstellung, die mit zwei Jahren Verspätung in Donauwörth stattfand, schon wieder vorbei. Obwohl die 50.000-Besucher-Marke nicht geknackt wurde, sind die Veranstalter zufrieden mit der Bilanz der ersten Ausstellung seit sechs Jahren. Sehen das die Aussteller genauso? Oder ist eine Verbrauchermesse in dieser Form neben Social Media und globaler Vernetzung eher aus der Zeit gefallen?

"Gerade für das Handwerk ist es elementar, dass man sich vor Ort präsentieren kann", sagt Christoph Schweyer, Geschäftsführer der Zimmerer-Innung Donau-Ries. Für die Schreiner und besonders die Zimmerer sei die Messe nicht nur für die Auftrags- und Kundengewinnung wichtig, sondern auch, um Nachwuchskräfte anzuwerben. Die Lage sei dramatisch. "Wir haben aber inzwischen das Gefühl, dass die Gespräche wieder offener werden und auch die Eltern merken, dass es nichts Schlechtes ist, wenn sie ihren Kindern eine Ausbildung im Handwerk ans Herz legen", sagt Schweyer. "Man wird gebraucht wie nie." Also hat sich die Ausstellung gelohnt? Das ließe sich schwer sagen, so Schweyer. "Es ist ja nicht direkt messbar, ob man auf der Messe möglicherweise einen Kunden oder einen neuen Azubi gewonnen hat." Es sei aber schon vorgekommen, dass Kunden zwei Jahre nach der Ausstellung zu einem Schreiner der Innung gekommen seien, weil sie sich noch an den Stand auf der Donauries-Ausstellung erinnern konnten. "Die Ausstellung ist definitiv eine gute zusätzliche Plattform zum Präsentieren."

