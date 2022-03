Haftstrafe für Tierhalterin aus dem Donau-Ries: "Unsägliches Tierleid"

Tote Ferkel, Schweine stehen im eigenen Kot: Unter grausamen Bedingungen hat eine Frau aus dem Landkreis Donau-Ries Tiere gehalten und wurde jetzt verurteilt.

Eine Tierhalterin aus dem Landkreis Donau-Ries muss für ein Jahr ins Gefängnis, weil sie ihre Nutztiere und Haustiere unter grausamsten Bedinungen hielt. Dieses Urteil, das ohne Bewährung ausfiel, fällte am Mittwoch das Amtsgericht Augsburg. Den Fall des "unsäglichen Tierleides" machte jetzt das Veterinäramt am Landratsamt Donau-Ries öffentlich. Den Kontrolleuren muss sich ein Bild des Schreckens geboten haben.

Was war passiert? Im Februar 2021 wurde die Tierhalterin im Landkreis vom Veterinäramt Donau-Ries kontrolliert. Vor Ort gab es Rinder, Schweine, Hühner, Igel, Katzen und Hunde. Aber anstatt eine gepflegte, tiergerechte Haltung vor Ort vorzufinden, bot sich den Kontrolleuren ein schreckliches Szenario. Die Folgen länger anhaltender Vernachlässigung von Tiere mussten bei den auf dem Hof befindlichen Nutztieren, aber auch bei einer Vielzahl an Kleintieren festgestellt werden. "Tiere wurden unter äußerst unhygienischen Bedingungen gehalten", heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes.

Schweine fraßen die Kadaver ihrer Artgenossen - aus der Not

Beispielsweise wurden Schweine in Buchten gehalten, die bereits vollständig mit Gülle ausgefüllt waren und die Tiere keinerlei Möglichkeit mehr besaßen, sich in Seitenlage überhaupt hinlegen zu können. Zwei Ferkel wateten bis zum Karpal-/Tarsalgelenk - also etwa bis zur Mitte der Hinterbeine - in den Ausscheidungen. Doch nicht genug. Diese beiden Ferkel waren derart vernachlässigt, dass sie "zum Kannibalismus gezwungen wurden" und den Kadaver eines weiteren, sich in der Bucht befindlichen Schweines anfraßen.

"Der Gestank, der sich hierbei den Kontrolleuren bat und dem die Tiere unwillkürlich ausgesetzt waren, kann mit Worten nicht mehr beschrieben werden", heißt es wörtlich in der Pressemitteilung des Landratsamtes.

Nicht nur Schweine mussten Kannibalismus betreiben, um etwas Essbares zu bekommen, heißt es weiter. Auch Katzenwelpen konnte von den Kontrolleuren mehr lebend gerettet, sondern lediglich deren Kadaver geborgen werden. "Neben diesen drei toten Katzenwelpen und dem toten Schwein waren noch ein toter Igel und dreizehn tote Hühner zu verzeichnen", so die grausame Listung aus dem Landratsamt.

Tiere wurde noch am Tag der Kontrolle anderswo untergebracht

Noch am selben Tag wurde die anderweitige Unterbringung aller am Anwesen befindlichen Tiere vom Veterinäramt organisiert und die Vorstellung kranker Tiere beim praktizierenden Tierarzt veranlasst.

Durch das Unterlassen der Halterin ihrer ureigenen und gesetzlich verankerten Fürsorgepflicht nachzukommen wurde den Tieren länger anhaltende Leiden zugefügt. Seitens des Veterinäramtes Donau-Ries wurden hierauf Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft gestellt. Am 09.03.2022 wurde dieser Fall schließlich in Augsburg verhandelt.

Das Gericht erkannte die Schwere der aufgeführten Vergehen im Bereich des Tierschutzes an und verurteilte die Tierhalterin zu einer Haftstrafe von einem Jahr ohne Bewährung. (AZ)