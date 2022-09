Hallenbäder im Landkreis Donau-Ries drehen an der Temperatur

Plus Babyschwimmen, Schulsport und Sauna: Gerade auf dem Land sind Hallenbäder im Herbst wichtig. Dennoch müssen Kommunen Energie sparen. Wie jetzt gehandelt wird und warum.

Hallenbäder sind Energiefresser. Horrende Strompreise und drohender Gasmangel haben dazu geführt, dass Kommunen Bäder gar nicht erst aufsperren oder der Betrieb deutlich reduziert wird. So weit wird es im Landkreis Donau-Ries nicht kommen. Doch auch hier wird am Thermostat gedreht - und damit erstaunlich viel Energie gespart. Für den Badegast gibt es einige Veränderungen.