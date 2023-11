Halloween-Voting läuft noch einen Tag - stimmen Sie ab!

Bis Mittwochnacht um 23.59 Uhr können Sie noch für Ihren Favoriten abstimmen: Welche Halloween-Idee gefällt Ihnen am besten?

Viele Leserinnen und Leser haben sich bereits entschieden, doch noch haben auch alle anderen Zeit: Die Redaktionen der Donauwörther Zeitung und der Rieser Nachrichten suchen noch immer nach der besten Halloween-Idee. Um diese zu finden, haben wir um Fotos von Ihren besten Ideen rund um Kostüme und Dekoration gebeten.

Zahlreiche E-Mails haben uns erreicht und es ist alles dabei: von unheimlichen oder kunstvollen Kürbisschnitzereien und fantasievollen Kostümen über ganze Kürbisfamilien oder gar süße Kürbisbewohner bis hin zu aufwendigen und stimmungsvollen Fotoshootings: Zu Halloween haben sich die Menschen im Landkreis Donau-Ries allerhand einfallen lassen. Seit einer Woche läuft nun online unser Voting und viele Stimmen sind bereits abgegeben worden.

Gewinner des Halloween-Votings darf kostenlos ins Kino

Gehören Sie zu denjenigen, die bislang noch nicht abgestimmt haben, können Sie das noch den ganzen Mittwoch lang nachholen. Bis um 23.59 Uhr besteht die Möglichkeit, unter www.azol.de/68345646 durch die vielen Halloween-Bilder zu scrollen und für Ihren Favoriten Ihre Stimme abzugeben. Dafür klicken Sie auf das Bild, das Ihnen am besten gefällt, woraufhin sich die Aufforderung "Bitte melden Sie sich an, um abzustimmen" auftaucht. Hier können unsere bereits registrierten Online-Nutzer ihre gewohnten Nutzerdaten einfügen, alle anderen können sich unter "Registrieren" ein Konto erstellen. Dieses entspricht keinem abgeschlossenen Abo und ist völlig kostenfrei. Auf diese Art und Weise ist es für uns möglich, Schummeleien und mehrmaliges Abstimmen zu verhindern und so für ein faires Voting zu sorgen.

Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am Donnerstag von uns benachrichtigt und bekommt natürlich auch einen Preis, nämlich einen Kinogutschein für zwei Personen.