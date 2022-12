Handy am Steuer: Verkehrspolizei erwischt über 500 Sünder

Die Verkehrspolizei Donauwörth erwischt zahlreiche Verkehrssünder. Wer mit dem Handy am Ohr fährt, dem droht eine Geldstrafe im dreistelligen Bereich.

Wer während der Fahrt mit dem Handy telefoniert oder andere elektronische Geräte benutzt, riskiert nicht nur einen Unfall, sondern auch eine saftige Strafe. Die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth hat stets ein Auge auf solche Verstöße. Die werden regelmäßig von Streifen geahndet. Allein am vergangenen Wochenende beanstandeten die Beamten zehn Autofahrerinnen und Autofahrer in der Region, die im Straßenverkehr mit dem Handy telefoniert haben.

Im laufenden Jahr 2022 zeigten die VPI-Bediensteten schon deutlich über 500 Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen an, die verbotenerweise elektronische Geräte während der Fahrt nutzten. Dabei wurden dem Vernehmen nach mindestens so viele Frauen wie Männer erwischt. Dies ist bemerkenswert, liegt der Anteil der Frauen insgesamt an Verkehrsverstößen in Bayern bei nur 22 Prozent. Wer das Mobiltelefon am Ohr hat, muss ein Bußgeld von 100 Euro zahlen und erhält ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg.

Die Gefahr eines Unfalls durch das Telefonieren während der Fahrt ist hoch

Die Gefahr, vom Verkehrsgeschehen abgelenkt zu werden, ist der Polizei zufolge hoch. Bei vielen Verkehrsunfällen mit unerklärlicher Ursache dürfte die Nutzung elektronischer Geräte am Steuer zumindest mit ursächlich gewesen sein. Daher kündigen die Gesetzeshüter weiterhin entsprechend konsequente Kontrollen durch zivile und uniformierte Kräfte an. (AZ)