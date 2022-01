Hat ein Mann aus dem Landkreis Donau-Ries Nacktfotos der "Ex" veröffentlicht?

Plus Ein Mann aus dem Jurabereich soll pikante Fotos und Videos seiner Ex-Freundin online gestellt haben. Vor Gericht sind ihm die Vorkommnisse sichtlich peinlich.

Nacktfotos, eine Pornoseite und mitten drin ein Mann aus dem Jurabereich, dem das Ganze sichtlich unangenehm ist. Er soll im Jahr 2020 pikante Fotos seiner Ex-Freundin unter deren Namen, aber ohne deren Wissen hochgeladen haben. Nun steht er wegen Verletzung höchstpersönlicher Lebensbereiche durch Bildaufnahmen vor dem Amtsgericht Nördlingen. Das als Zeugin geladene Opfer, die Ex-Freundin, fehlt unentschuldigt.