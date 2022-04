Heikler Prozess: Mann soll Zungenkuss von Zehnjähriger erzwungen haben

Plus Ein Mann aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries soll ein Kind angelockt und versucht haben, es zu küssen. Das Vorgehen des Nachbarn soll geplant gewesen sein.

Es war ein heikler Prozess am Donnerstagvormittag im Nördlinger Amtsgericht. Die Kernfragen: War es nur ein nett gemeinter Wangenkuss eines erwachsenen Mannes bei einem vertrauten Nachbarskind? Oder aber der Versuch eines erzwungenen Zungenkusses - und damit sexueller Missbrauch in Tateinheit mit sexueller Nötigung bei einem Kind?