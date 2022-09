Landkreis Donau-Ries

vor 50 Min.

Heizung runter, Licht aus: Händler wollen freiwillig noch mehr Energie sparen

Plus Die Energiekrise wird auch in der Region sicht- und spürbar: Geschäftsleute trifft es seit dem 1. September. Sie sind zu bestimmten Maßnahmen verpflichtet. Worum es geht und was sie dazu sagen.

Von Barbara Würmseher

"Türen zu und Beleuchtung aus" – diese Bestimmung gilt seit 1. September für den Einzelhandel. Soll heißen: In beheizten Geschäften ist es verboten, die Ladentüren dauerhaft offen stehenzulassen. Zudem dürfen Werbeanlagen zwischen 22 und 16 Uhr nicht künstlich erhellt werden – Schaufenster allerdings schon. Und die Innenraumtemperatur soll "moderat abgesenkt werden". Die neuen Vorgaben stoßen bei den Händlern absolut auf Verständnis. Teilweise wollen die Gewerbeverbände in der Region sogar gemeinsam mit den Händlern Pläne entwickeln, um mehr zu tun, als vom Freistaat jetzt gefordert wird.

