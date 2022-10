Landkreis Donau-Ries

Hier wird den Schülern bei der Berufswahl besonders geholfen

Die beiden Neuntklässler Jonah und Maurice aus Wemding wenden ihr Vorwissen zum Beruf des Kfz-Mechatronikers im Berufsschulzentrum an.

Drei Schulen in der Region haben das Berufswahl-Siegel bekommen: Die Realschulen in Rain und Wemding sowie die Hans-Leipelt-Schule in Donauwörth.

Praktische Erfahrungen sammeln, Informationen von Profis bekommen, die eigenen Talente kennenlernen – damit junge Menschen eine gute Entscheidung hinsichtlich ihrer Berufswahl treffen, sollten sie eine möglichst vielfältige Unterstützung erhalten. Deshalb engagieren sich zahlreiche Schulen bei der Berufsorientierung. Drei der Bildungseinrichtungen aus der Region haben für ihr Engagement nun die Auszeichnung mit dem Berufswahl-Siegel überreicht bekommen: Die Staatliche Realschule Rain, die Anton-Jaumann-Realschule Wemding und die Hans-Leipelt-Schule in Donauwörth. Die Staatliche Realschule in Rain bietet in diesem Bereich unter anderem eine Berufsmesse mit weit über 50 teilnehmenden Betrieben, eine selbst erstellte Online-Plattform zur Präsentation von Firmen sowie diverse Angebote von Partnerfirmen wie ein „Knigge“-Kurs. Die Anton-Jaumann-Realschule in Wemding organisiert vielfältige Informationsveranstaltungen und Trainings ab der 8. Jahrgangsstufe, intensiv begleitet durch die Agentur für Arbeit. Die Hans-Leipelt-Schule (Fachoberschule/Berufsoberschule) Donauwörth wartet unter anderem mit einem Vollzeit-Praktikum, einem Studieninformationstag zur Studienorientierung sowie einem umfassenden Informations- und Beratungsangebot auf. Insgesamt erhielten 55 Schulen in Bayern in diesem Jahr das Berufswahl-Siegel. Pius Grebel erprobte seine Fähigkeiten im Rahmen der fachpraktischen Ausbildung an der Hans-Leipelt-Schule Donauwörth bei der Firma Grenzebach. Foto: Erich Rößner Träger der Initiative ist das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw). Dessen Geschäftsführer Michael Mötter wird in einer Pressemitteilung mit folgenden Worten zitiert: „Junge Menschen bei der Wahl ihres Berufs zu unterstützen, ist von entscheidender Bedeutung für deren Zukunft – und auch für die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft." Mit dem Berufswahl-Siegel wolle man nicht nur die Arbeit würdigen, die bereits geleistet wurde und wird, sondern auch andere Schulen motivieren, ihre Angebote auszubauen. An der Berufsorientierung sind auch externe Partner beteiligt Konrektor Christian Sattich, der die Berufsorientierung an der Realschule Rain organisiert, erklärt: "Unser Konzept ist ganzheitlich angelegt, sodass nicht erst gegen Ende der Schulzeit damit begonnen wird.“ Neben den Schülern und den Lehrkräften seien auch externe Partner beteiligt. In Wemding beginnt die Berufsorientierung am Ende der 8. Jahrgangsstufe mit der Suche nach dem Praktikum, das im folgenden Schuljahr absolviert wird. „Kernstück“ ist laut Schulleiterin Alexandra Waschner-Probst die intensive Berufsfindungsphase in der 9. und zu Beginn der 10. Klasse. Die Donauwörther FOS/BOS-Direktorin Doris Barth-Rieder teilt mit: „Den richtigen Studiengang oder die passende Ausbildung zu finden, ist für junge Menschen von zentraler Bedeutung.“ Gemeinsam mit Beratungslehrerin Martina Wenzel und weiteren Lehrkräften habe sie ein Team gebildet, das kontinuierlich an der Optimierung der Berufsorientierung arbeitet. Zentrales Element sei ein intensives Vollzeit-Praktikum im Rahmen der fachpraktischen Ausbildung in der Jahrgangsstufe 11. (AZ)

