Landkreis Donau-Ries

vor 18 Min.

Mit Problemen allein gelassen: Aus den Mittelschulen kommt ein Hilferuf

Plus Schulen und Wirtschaft im Kreis Donau-Ries schlagen Alarm: Es fehlt an Lehrpersonal und es fehlt an Fachkräften. Ein Gespräch über die Misere.

Von Thomas Hilgendorf

Die Nachrichten aus den Schulen sind alarmierend - ebenso jene aus zahlreichen Betrieben der Wirtschaft: Lehrermangel hier, Fachkräftemangel dort. Es sind längst keine bloßen Schlagworte mehr - die Hilferufe sind aus schier jedem Unternehmen und jeder Schule zu hören. Dies war der Anlass dafür, dass sich drei Seiten - Lehrervertreter der hiesigen Mittelschulen, Politiker und Repräsentanten der regionalen Wirtschaft - zusammensetzten und gemeinsam analysierten, wie man den seit einigen Jahren stark um sich greifenden Schwierigkeiten Herr werden könnte. Viele Fachleute aus der Praxis waren gekommen auf Einladung des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV) in das Foyer der Dreifachturnhalle in Rain.

So viel vorweg: Die Sorgen der einen Seite entsprechen jenen der anderen - und eigentlich sollte es kein Gegenüber, sondern ein Miteinander geben. Es knirscht jedoch gewaltig an den Schulen, allen voran an den Mittelschulen, wie zahlreiche im BLLV organisierte Lehrerinnen und Lehrer äußerten. Die Pädagogen sehen sich vielfach allein gelassen von Politik und Gesellschaft: Die Mittelschulen im Landkreis Donau-Ries, aus denen 30 Prozent der hiesigen Schulabsolventen kommen (459 zuletzt) und die damit bei den Absolventen im Kreis nach den Realschülern auf Platz zwei stehen, sehen sich vielfachen Problemen ausgesetzt. Zum einen sei da der eklatante Lehrermangel und bis dato auch das Bezahlungsgefälle im Vergleich zu den Kollegen an anderen Schultypen.

