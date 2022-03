Hilfsaktionen für Ukraine starten in Donauwörth und Wemding

Viele Menschen wollen der ukrainischen Bevölkerung helfen. In Donauwörth und Wemding laufen jetzt mehrere Aktionen für die Kriegsflüchtlinge an.

Der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine erschüttert die Menschen in der Region - und er weckt deren Hilfsbereitschaft für die Opfer dieses Krieges. Nun sind erste Initiativen gestartet, um Flüchtlinge in der Ukraine und in Polen mit dem zu versorgen, was sie am dringendsten benötigen. In Wemding laufen gleich zwei Aktionen.

Als Friseurmeisterin Stefanie Kritsch und Unternehmer Uwe Dunzinger - er ist auch Stadtrat - am Sonntag beisammensaßen, waren natürlich auch auf die Geschehnisse in der Ukraine ein Thema. Es kam die Idee auf, dem Elend nicht tatenlos zuzusehen, sondern zu helfen. "Das ist eine Herzensangelegenheit", erklärt Stefanie Bartsch.

In Wemding werden Hygieneartikel und Babysachen für die Flüchtlinge gesammelt

Sie und Dunzinger nahmen Kontakt mit der Ukrainischen Gemeinschaft in München auf - und erfuhren, dass im russisch-polnischen Grenzgebiet, wo täglich Tausende von Ukrainern - vor allem Frauen und Kinder - stranden, in erster Linie Hygieneartikel und Babysachen benötigt werden. Also wendeten sich Kritsch und Dunzinger mit einem Spendenaufruf an ihr Umfeld, Privatpersonen und Unternehmen. Über Mund-zu-Mund-Propaganda und soziale Netzwerke kamen bereits bis Dienstag erste Kartons in Dunzingers Firma D&H im Sandfeldring 8 an. Der Betrieb in Wemding dient montags bis freitags von 7.30 bis 16 Uhr als Sammelpunkt für Körperpflegeprodukte, Windeln und Ähnliches.

Inzwischen bestehe das Team aus gut einem halben Dutzend Personen, berichtet Uwe Dunzinger: "Außerdem kommen viele und sagen, wie wollen mithelfen." Dunzinger hofft, dass am Wochenende eine erste Ladung nach München geschafft werden könne, wo die Ware sortiert und dann ins polnisch-ukrainische Grenzgebiet transportiert werden soll. Wer Fragen hat, kann sich bei Uwe Dunzinger melden. Telefon: 0171/8138709, E-Mail uwe.dunzinger@reinigungsservice.org

Teil der Ausstattung für eine Notunterkunft im polnischen Pilchowitz soll aus Wemding kommen

Die Familie Foit lebt seit vielen Jahren in Wemding. Ihre Wurzeln hat sie in Pilchowitz in Polen. Die kleine Stadt ist zwar etwa dreieinhalb Fahrstunden von der ukrainischen Grenze entfernt, jedoch dürften dort bald viele Flüchtlinge aufschlagen. Die Stadthalle werde in eine Notunterkunft umgewandelt, weiß David Foit. Dafür benötige die Kommune erst einmal die nötige Ausstattung. Folgender Bedarf sei von den Verantwortlichen aus Pilchowitz nach Wemding gemeldet worden: 30 Feldbetten, 30 Schlafsäcke, 30 Decken und 100 Handtücher. Wer solche Gegenstände bereitstellen kann, wird gebeten, sie verpackt im städtischen Bauhof in Wemding (Gustav-Rau-Straße 1, Telefon 0151/46163179) von Mittwoch an abzugeben (8.30 bis 10 Uhr und 13 und 14 Uhr).

Die Menschen in der polnischen Kommune seien "hilfsbereit und herzlich", weiß Foit. Er freue sich, dass auch in Deutschland die Spendenbereitschaft hoch sei: "Das ist überwältigend." Wichtig sei, das Material schnell in den gut 800 Kilometer entfernten Ort zu bringen: "Ich hoffe, dass wir noch diese Woche fahren können."

Solidarität mit der Ukraine: Auf dem Wemdinger Marktplatz sind die vier Bäume um den Marienbrunnen mit blau-gelben Bändern geschmückt. Foto: Wolfgang Widemann

Spediteur aus Donauwörth sammelt Sachspenden auf Parkplatz in Riedlingen

Auch in Donauwörth tut sich was. Spediteur Leon Remmel organisiert der Stadt zufolge kurzfristig einen Transport von Hilfsgütern in die Ukraine. Remmel und seine Helfer wollen drei Lastwagen mit Sachspenden füllen, die Bürgerinnen und Bürger abgeben können - und zwar am Parkplatz beim Netto-Markt in Riedlingen in der Artur-Proeller-Straße 13. Dort werden am Mittwoch, 2. März, und den folgenden Tagen bis einschließlich Samstag jeweils von 10 bis 20 Uhr insbesondere gesammelt: haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel und Erste-Hilfe-Material. Dies alles müsse nicht zwingend verpackt sein, sollte aber in einem Karton oder in einer Tüte angeliefert werden.

Oberbürgermeister Jürgen Sorré wird in einer Pressemitteilung mit folgenden Worten zitiert: "Es freut mich sehr, dass ein Donauwörther Unternehmer hier kurzfristig handelt und uns allen die Möglichkeit gibt, mit Sachspenden zu unterstützen."