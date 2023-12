Hochwasser hält an: So ist die Lage im Landkreis Donau-Ries

In der vergangenen Woche war es noch der Schnee, nun macht das abgetaute Wasser dem Landkreis Donau-Ries zu schaffen. Die Hochwasserwarnung gilt weiterhin.

Es ist keine Besonderheit, aber dennoch wichtig, regelmäßig darauf aufmerksam zu machen: Das Hochwasser schränkt derzeit wieder den Landkreis Donau-Ries ein. Besonders gilt dies für Straßen, die nahe der Gewässer sind.

Gudrun Seidel, Leiterin des Wasserwirtschaftsamts in Donauwörth, kennt die aktuellen Prognosen, wie sich das Hochwasser in den kommenden Tagen entwickeln wird. Sie gibt eine erste Entwarnung: "Die große Prognose von letzter Woche ist glücklicherweise nicht eingetroffen." Vorige Woche gab es Zahlen, die darauf schließen ließen, dass die dritte Stufe der Hochwasserwarnungen, "Warnung vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete", eintreten könnte. "Gerade haben wir in Donauwörth die Meldestufe eins, erreichen aber auf jeden Fall die Meldestufe zwei in den nächsten Tagen", sagt Seidel.

Landkreis Donau-Ries erreicht bald Meldestufe 2 der Hochwasserwarnung

Der Wiederanstieg wird durch Regen am Dienstag erwartet, der in den darauffolgenden Tagen große Wassermassen mit sich bringen wird. Nach derzeitigem Stand werde die Meldestufe zwei, also "Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen", vermutlich bis Donnerstag anhalten. Dies sei Seidel zufolge jedoch jeweils abhängig von den Niederschlägen in den kommenden Tagen.

15 Bilder Überflutete Straßen und Felder: So zeigt sich das Dezember-Hochwasser 2023 Foto: Marco Edenhofner

Die hohen Wassermengen bringen wieder einige Einschränkungen mit sich im Landkreis Donau-Ries. So ist in Harburg derzeit die Grasstraße komplett gesperrt, wie Bürgermeister Christoph Schmidt bestätigt. Die Fahrbahn sei unter Wasser, auch der Zugang zu Fuß zur Grasstraße über die Steinerne Brücke sei nicht mehr möglich. Zudem ist die Ortsausfahrt in Heroldingen in Richtung Alerheim gesperrt sowie die Unterführung unter der Bundesstraße 25 bei Ebermergen. Auch die Airbus-Unterführung sowie der Airbus-Parkplatz können wegen des Hochwassers nicht genutzt werden.

Mehrere Straßen und Unterführungen wegen Hochwasser gesperrt

Außerdem betroffen ist die Bahnunterführung auf der Kreisstraße DON K28 zwischen Nordheim und Auchsesheim sowie die Ortsverbindungsstraße von Kölburg nach Itzing nahe Monheim. Dort ereignete sich am Sonntagmorgen ein Unfall wegen des Wassers. Wegen des Tau- und Regenwetters war die Ussel über die Ufer getreten und hatte an einer Stelle die Fahrbahn komplett überschwemmt. Eine 52-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Wagen in das stehende Wasser. Die Frau konnte sich noch rechtzeitig befreien, der Wagen trieb in die Ussel ab und war zeitweise komplett unter Wasser. Eine Spezialfirma musste den Pkw bergen, zudem waren mehrere Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren vor Ort. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 20.000 Euro.

Im Ries trat die Eger zwischen Deiningen und Enkingen an einigen Stellen über die Ufer. Dort wurden Felder sowie Rad- und Fußwege überschwemmt. Gudrun Seidel vom Wasserwirtschaftsamt rät generell dazu, die überfluteten Gebiete zu vermeiden. Diese hätten die dafür zuständigen Kommunen entsprechend gekennzeichnet und abgesperrt. Sie sagt: "Wenn da eine Warnung vor Hochwasser ist, sollte man natürlich nicht hineingehen." Besonders bei der Donau, warnt die Behördenleiterin, könne sowohl die Temperatur als auch die Fließgeschwindigkeit lebensbedrohlich werden.