Höhere Gema-Kosten: Heißt es nun "stille" Nacht auf den Christkindlmärkten?

Plus Es wird deutlich teurer, Musik auf Weihnachtsmärkten zu spielen. Die Gema langt kräftig hin. Was hat das für Konsequenzen im Landkreis Donau-Ries?

Viele Christkindlmärkte in Deutschland haben bereits geöffnet. Das verspricht weihnachtliche Idylle pur - oder? Vordergründig ja, doch hinter den Kulissen der süßlich duftenden Glühweinstände und der verführerischen Süßigkeitenbuden kriselt es gewaltig. Der Grund dafür: die Nachrichten der Verwertungsgesellschaft Gema.

Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, kurz GEMA, ist dafür zuständig, dass Urheber und Urheberinnen für ihre Werke entlohnt werden. Veranstaltungen mit Musik, bei der urheberrechtlich geschützte Werke öffentlich gespielt werden, müssen eine Gebühr zahlen, die dann nach Abzug der Verwaltungsgebühren an die Urheber weitergegeben wird. Die Veranstalterinnen und Veranstalter erhalten dann sozusagen eine Art Lizenz, also Nutzungsrechte, für sämtliche Musikwerke. Bei Veranstaltungen wird die Höhe dieser Gebühren durch die vom Veranstalter gemeldete Nutzungsfläche errechnet.