Hohe Nitratwerte im Wasser: Was bedeutet das?

Plus Brunnenwasseruntersuchungen des VSR-Gewässerschutzes ergeben eine hohe Nitratbelastung. Was Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt dazu sagen.

Von Lara Schmidler

Wasser ist ein kostbares Gut – nicht zuletzt, weil unsere Bestände langsam, aber sicher sinken. Entsprechend wichtig ist es, diese sparsam zu nutzen. Der VSR Gewässerschutz, eine gemeinnützige Umweltschutzorganisation, die sich mittels Wasseranalysen für eine Verbesserung der Wasserqualität einsetzt, hat in diesem Ansinnen Brunnenwasseruntersuchungen in der Region angeboten. 131 Gartenbesitzer hatten daraufhin im Juli Gewässerproben aus ihren Brunnen abgegeben und testen lassen, um Gesundheitsrisiken auszuschließen. Dabei sei man auf "erschreckende Nitratbelastungen" gestoßen, heißt es in einer Mitteilung des VSR-Gewässerschutzes. Was heißt das konkret?

"Durch unsere Analysen erfahren wir, in welchen Orten besonders hohe Nitratwerte vorliegen", heißt es in einer Pressemitteilung von Harald Gülzow, Diplom-Physiker, der im Labormobil des VSR bereits erste Untersuchungen durchführte. Nitratbelastungen würden nicht im oberflächennahen Grundwasser bleiben, sondern in immer tiefere Grundwasserschichten gelangen. Nitrate, die heute im Brunnenwasser gefunden würden, könnten in einigen Jahren das Trinkwasser belasten, so die Mitteilung weiter. Bis zu 138 Milligramm Nitrat pro Liter seien in den Brunnen festgestellt worden. Die in der Trinkwasserverordnung festgelegte Grenze liegt bei 50 Milligramm pro Liter. Das klingt zunächst bedenklich.

