Holpriger Start für Pooltest-Verfahren in Kitas im Landkreis Donau-Ries

Plus Seit zwei Wochen laufen die Pooltests in Krippen und Kindergärten im Landkreis Donau-Ries. Die Kinder machen gut mit, doch technisch gibt es Probleme.

Seit Anfang Februar laufen die Pooltests in über der Hälfte der Kitas im Donau-Ries-Kreis. Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. Doch die fällt laut dem Landratsamt Donau-Ries nicht ausschließlich positiv aus. Auch betroffene Eltern erzählen von Startschwierigkeiten. Die Probleme liegen nicht, wie zuerst gedacht, bei den Kindern, die bei den mehrfachen Tests pro Woche vielleicht gar nicht mitmachen wollen. Viel mehr Probleme sorgten technische Details und Auswertungsprobleme im Labor anfangs für Kopfzerbrechen.