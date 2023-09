Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Holzhalle auf dem Zimmerer-Campus in Donauwörth wird deutlich teurer

Damit Zimmerer-Lehrlinge in Donauwörth ihre schulische Ausbildung machen können, soll ein neues Gebäude in der Neudegger Allee errichtet werden.

Plus Änderung der Heizung auf Wärmepumpe am Zimmerer-Campus der Berufsschule in Donauwörth kostet zusätzliche 130.000 Euro. Warum weitere 165.000 Euro nötig werden.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Wegen des aktuell geltenden Gebäudeenergiegesetzes muss die Bauverwaltung des Landkreises bei der neuen Holzhalle für die Schreiner und Zimmerer auf dem Campus der Donauwörther Berufsschule im Bereich der Heizanlage überraschend umplanen, was das Projekt verteuert. Dies machte der Fachbereichsleiter für den Hochbau im Landratsamt, Joachim Aurnhammer, in der Sitzung des Bauausschusses des Kreistages deutlich.

Ursprünglich sollte die Halle mit einem Gasgebläsebrenner beheizt werden. Laut Gesetz sei dies jedoch nicht mehr möglich. Daher müsse eine Wärmepumpe mit 18 Kilowatt Leistung eingebaut werden, die die Grundlast der Heizung übernehme. Die zusätzlichen Kosten für diese Planänderung bezifferte Aurnhammer auf rund 130.000 Euro. Landrat Stefan Rößle plädierte dafür, nach einer Übergangslösung zu suchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen