"Dörfliches Wohnen" soll am Land Flächen für Wohnen und Arbeiten bieten

Leer stehende Höfe und stille Innerortsbereiche: Ein Konzept soll Kommunen unterstützen, ihre Dorfstruktur zu stärken. Im Landkreis findet das Programm Zustimmung.

Flächen sind heiß begehrt. Ob für Gewerbe, Landwirtschaft, Wohnbebauung oder als ökologisch genutzte Gebiete - der Bedarf ist riesig. Gerade auf dem Land aber ist es für die kleinen Gemeinden nicht einfach alle Bedürfnisse und Anfragen zu bedienen. Ein neues Konzept, das hier eine Lösung bieten kann, heißt "Dörfliches Wohnen". Gemeinden sollen Wohnen und Arbeiten auf einer Fläche verbindend anbieten können. In Holzheim wird das bereits erfolgreich umgesetzt.

„Dörfliches Wohnen“ will aber noch mehr: der Zersiedlung von Kommunen entgegenwirken. „Es geht auch darum, dass alte Ortskerne wiederbelebt werden“, sagt Alois Schiegg, Marxheims Bürgermeister und Sprecher des Gemeindetags Donau-Ries. Seit 2021 hatte das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr diese Art von Baurecht auf den Weg gebracht. Mit der neuen Verordnung stellt das „Dörfliche Wohngebiet“ eine Kombination von Wohn- und Gewerbegebiet dar.

Bürgermeister Josef Schmidberger (JPW/ CSU) aus Holzheim sieht darin Chancen Flächen anzubieten. Dörfliches Wohnen schafft Flächen für Menschen, die in ihr Gewerbe investieren und neben ihrer Firma wohnen möchten. Schmidberger erläutert dazu: „Dörfliches Wohnen soll Wohnen und Arbeiten verbinden und in Einklang bringen.“

In Holzheim fallen derzeit zwei Baugebiete unter das Konzept des Dörflichen Wohnens. Im Ortsteil Pessenburgheim etwa ist rechts und links des südlichen Finkenwegs jeweils eine Bauzeile entstanden. Obwohl auch hier kleine Gewerbe unterkommen, habe der Finkenweg eher den Charakter eines typischen Wohngebiets, schildert Schmidberger.

Bürgermeister Schmidberger: "Das neue Baunutzungskonzept hat wirklich Zukunft!"

Etwas anders soll es nun mit dem Baugebiet „Stadel-Schmiedkreppe“, nördlich der Schreinerei Schmid, sein. Auf einer Fläche von etwa einem Fußballfeld entstehen für die Kommune Grundstücke mit jeweils zwischen 1800 und 2300 Quadratmetern. Den Satzungsbeschluss fällt die Gemeinde im Frühjahr 2023. „Ich gehe davon aus, dass wir vielleicht Ende 2023 erste Bauplätze verteilen können“, sagt Schmidberger.

Anfragen dafür gäbe es jetzt schon. Mit dabei ist unter anderem auch ein Interessent aus der Metallverarbeitungsbranche. Für die Gemeinden sei das eine vielversprechende Möglichkeit neue Gewerbesteuerzahler an den Ort zu binden. Bürgermeister Schmidberger sieht das neue Baunutzungskonzept positiv. „Das hat wirklich Zukunft, da sind wir uns in den Gemeinden einig“, betont er.

Sowohl der Finkenweg als auch das zukünftige Baugebiet „Stadel-Schmiedkreppe“ sind außerhalb des unmittelbaren Ortskerns. Am Ortsrand sei es einfacher, weil die Grundstücke größer seien, sagt Gemeindetag-Sprecher Schiegg.

Nachverdichtung auf diese Art im Ortskern selbst sei hingegen deutlich schwieriger. „Bei uns in Marxheim ist alles kleinteiliger", sagt Schiegg. "Mit Nachbarn links und rechts, die einen Stall haben, hat man keine Chance, die Flächen so zu entwickeln."

Das Bebauen von freien Flächen innerorts sei also herausfordernd. Schiegg sieht in dem Konzept zwar schon eine Lösung. Doch Ausgleichsflächen für den Naturschutz bräuchte es weiterhin, ein weiteres Problem liege vor allem beim Immissionsschutzgesetz - das sich ansiedelnde Gewerbe dürfe für die Nachbarn keine Lärmbelastung mit sich bringen. An sich aber, so Schiegg, sei es eine echte Möglichkeit Arbeitsplätze in den Gemeinden zu halten oder gar zu schaffen. Dörfliches Wohnen halte Familien in der Region zusammen und könnte verwaiste Ortszentren wieder neu beleben.