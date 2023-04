Landkreis Donau-Ries

Hotel- und Gaststättenverband blickt auf die aktuelle Lage im Donau-Ries Kreis

Plus Bei der Kreisversammlung geht es um Themen, die die Gastronomen bewegen. Außerdem werden langjährige Mitglieder geehrt.

Bei der Kreisversammlung des Hotel- und Gaststättenverbands (BGH) Donau Ries standen neben aktuellen gastronomischen Themen, Ehrungen langjähriger Mitglieder auf der Tagesordnung. Im Kinosaal der Wemdinger Lichtspiele begrüßte Vorsitzender Sepp Meyer zahlreiche Mitglieder und Ehrengäste. Der Bezirksvorsitzende Johann Britsch aus Neu Ulm/ Finningen sprach in seinem Grußwort über die aktuelle Lage in der Gastronomie. Für das Landratsamt würdigte Landratstellvertreterin Ursula Kneißl-Eder das Engagement der Wirte im Landkreis. Dritter Bürgermeister der Stadt Wemding, Gottfried Hänsel, ging in seinem Grußwort auf die Historie der Wemdinger Gastronomie ein und betonte die Bedeutung florierender Gaststätten und Hotels für den Tourismus.

In seinem Bericht erinnerte Vorsitzender Meyer an die Aktivitäten 2022. Dann ging der Bezirksgeschäftsführer und Rechtsanwalt Jochen Deiring auf aktuelle Themen ein wie: Bettensteuer bei Übernachtungen, Rückzahlungen von Corona-Hilfen, Kurzarbeit sowie Cyberangriffe auf Hotel und Gaststättenbetriebe. Angelika Lenczyk von der BHG-Geschäftsstelle Augsburg informierte die Gas- und Strompreisbremse, die Mehrwegeangebotspflicht bei Essen zum Mitnehmen, sowie über die neue Ausbildungsverordnung der gastronomischen Berufe. Es wurde rege diskutiert.

