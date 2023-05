Im Donau-Ries-Kreis fehlen Pflegekräfte: Was muss sich ändern?

Am 12. Mai ist der Internationale Tag der Pflegenden. Die Situation ist angespannt, die Einrichtungen sind voll. Auch im häuslichen Bereich ist es eng.

„Es ist, als ob ich in einen langen Gang rufe und es einfach nur zurückhallt.“ So beschreibt Christoph Kirsch, Pflegedienstleitung bei der Sozialstation Rain, die Suche nach neuem Personal. Auch in privaten Haushalten ist es nicht leichter, sich um alte oder kranke Angehörige zu kümmern. Die Situation der Pflegekräfte ist schlecht. Im ganzen Land wird händeringend nach Fachkräften gesucht, die diese Aufgabe übernehmen. Darauf weist auch der Internationale Tag der Pflegenden hin, der am 12. Mai stattfindet. Und das bestätigt auch Kirsch: „Wir bekommen kaum Personal, der Markt ist leer.“ Überall ist es ähnlich, sei es in der mobilen oder in der stationären Pflege. Wie gehen die Sozialdienste im Landkreis mit dieser Herausforderung um?

Kirsch zufolge hat der Mangel mehrere Gründe. „Von dem Gehalt kann man gut leben und in den letzten Jahren hat sich einiges getan.“ Vielmehr seien es die Rahmenbedingungen, die den Beruf unattraktiv machen. Dazu gehören ein eng getakteter Dienstplan, Schicht- und Wochenendarbeit und bürokratische Anforderungen, denen eine Pflegekraft während ihrer Arbeit nachkommen muss. Es ist ein Teufelskreis: Weil es nicht genug gibt, wird das Personal knapp geplant. Wenn eine Pflegekraft ausfällt, muss eine andere einspringen. Das wiederum geht sowohl zulasten der Kolleginnen und Kollegen als auch derer, die Pflege benötigen.

Wo im Landkreis Donau-Ries Pflegekräfte fehlen, gibt es weniger Plätze

„Wir können nur so viele Patienten aufnehmen, wie wir auch Personal zur Verfügung haben“, sagt Ute Bollig, die Einrichtungsleitung des BRK-Heimes in Donauwörth. Dies liege daran, dass mindestens 50 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Pflegefachkräfte sein müssen. Das ist die sogenannte Pflegefachkraftquote. „Wir haben Betten gesperrt, um die Quote zu halten“, erklärt Bollig. Sie müssen deswegen regelmäßig Menschen ablehnen, auch wenn theoretisch noch Betten frei wären. Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt die Pressesprecherin des Landratsamtes, Gabriele Hoidn: „Einige Einrichtungen sind nicht vollständig belegt.“ Es seien aber keine stationären Einrichtungen bekannt, die sich in ihrer Existenz bedroht sehen.

Wie sieht die Zukunft der Pflege aus, wenn es bereits jetzt Engpässe gibt? Mit dem demografischen Wandel wird unterschiedlich umgegangen. Kirsch setzt darauf, die Rahmenbedingungen im Betrieb gut zu gestalten. Das bedeutet, körperliche oder persönliche Hintergründe im Dienstplan zu berücksichtigen. Bollig wünscht sich konkrete Lösungen von der Politik und dass die Mitarbeitenden die Veränderungen tatsächlich merken: „Es wird viel geredet und wenig passiert. Das sorgt für Frust.“ Das Landratsamt hat ein Konzept entwickelt, das die Herausforderungen einer älter werdenden Gesellschaft angehen soll. Damit soll das Ziel „ambulant statt stationär“ gefördert werden, also die Pflege zu Hause. Das Konzept sieht finanzielle Unterstützung, Beratung, Vernetzung und öffentlichkeitswirksame Angebote vor.

Pflege zu Hause oder im Heim: Herausfordernd ist beides

Doch auch die Pflege zu Hause ist nicht einfach. Eine Frau aus dem südlichen Landkreis, die sich seit mehreren Jahren um ihren Partner kümmert, erzählt: „Meine Tochter meinte einmal zu mir: Das, was du machst, ist eigentlich ein Vollzeitjob“. Zur Unterstützung hat sich die 80-Jährige Hilfe bei einem ambulanten Dienst geholt, was in ihrem Fall schnell klappte. Zuerst kam dieser nur morgens, den restlichen Tag über kümmerte sich die Frau. Als sie aber selbst ins Krankenhaus musste, fiel ihr auf, wie sehr sie die Situation gewohnt war und wie wenig sie die Belastung wahrgenommen hatte. „Ich habe mich gefreut, im Krankenhaus zu sein und nichts zu machen. Das kann doch nicht sein“, sagt sie. Seitdem kommen am Morgen und am Abend Pflegekräfte vorbei, um sich um den Partner zu kümmern. „Diese Unterstützung ist wichtig.“

Die Frau aus dem südlichen Landkreis hat schnell Unterstützung bekommen. Sowohl Kirsch als auch Bollig machen sich aber Sorgen um die Zukunft. „In drei bis fünf Jahren gehen einige unserer Mitarbeiterinnen in Rente und wir finden keinen Nachwuchs“, sagt Kirsch. Bollig habe die Option mit Leih- und Zeitarbeitern bereits versucht, sehe dies aber nicht als die langfristige Lösung. Dafür seien sie zu teuer und benötigen bei einer Einarbeitung noch mehr Kapazitäten.

Wie kann es also weitergehen? „Es braucht eine grundsätzliche Reform des Systems. Wir müssen uns wieder auf das Wesentliche besinnen, also die Pflege selbst“, wünscht sich Christoph Kirsch. Laut Bollig müsse der Beruf attraktiver gemacht werden. So sieht das auch eine andere Einrichtungsleitung aus dem südlichen Landkreis: „Der Beruf ist wunderschön und gibt viel zurück. Das Bild vom Pflegeberuf ist zu negativ behaftet.“ Die Mitarbeitenden seien abgesehen von Dienstplan, Schichten und Arbeitsbelastung zufrieden mit ihrem Beruf und üben diesen gerne aus. Die Leitung zeigt sich besonders dankbar für das Engagement, mit dem sich ihre Pflegekräfte täglich einsetzen. Sie betont: „Ich bin stolz, dass unsere Mitarbeitenden mit Leidenschaft dabei sind.“