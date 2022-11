Im Donau-Ries-Kreis gibt es 2022 deutlich mehr Corona-Krankmeldungen

Die AOK meldet einen starken Anstieg der Fälle im Vergleich zum Vorjahr. Fast jeder hundertste Versicherte hatte mit Long-Covid zu kämpfen.

Um fast ein Drittel seien die Krankmeldungen unter den Versicherten der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) insgesamt in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr angestiegen, teilt eine Sprecherin mit. Michael Meyer, Direktor der AOK-Direktion Donau-Ries, sagt: "Insbesondere bei Corona gingen die Krankenstände massiv nach oben." Das belegen die Zahlen. In den ersten drei Quartalen gab es unter den AOK-versicherten Berufstätigen 45.000 nachgewiesene Corona-Fälle. Und heuer? Fast zehnmal so viele.

421.000 sind es laut der Krankenkasse dieses Jahr im gleichen Zeitraum. Covid war bei mehr als jedem oder jeder Siebten der Grund für die Krankschreibung. Im Landkreis war dieser Anteil noch höher. AOK-Direktor Meyer sagt: "Im Donau-Ries lag die Arbeitsunfähigkeitsquote wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion in den ersten drei Quartalen 2022 bei 17,9 Prozent der erwerbstätigen AOK-Versicherten, 2021 waren es nur 1,5 Prozent."

Long-Covid dauert oft fünfmal so lange wie eine Corona-Infektion

Eine Corona-Infektion geht vorüber. Neun Tage fallen Infizierte im Schnitt aus. Wesentlich schlimmer trifft es diejenigen, die langfristig mit Long-Covid oder Post-Covid zu kämpfen haben. Für sie schränken die Symptome deutlich länger den Alltag ein. Viele sind deshalb chronisch krank. Von Long-Covid ist die Rede, wenn vier Wochen nach der Infektion noch Symptome auftreten, ab zwölf Wochen von Post-Covid. Meyer sagt: "Bei Beschäftigten mit einer anschließenden Long-Covid oder Post-Covid-Symptomatik beträgt die krankheitsbedingte berufliche Ausfallzeit mehr als sechs Wochen, nämlich 45,3 Tage."

Eine weitere Auswertung über den Zeitraum von März 2020 bis Juli 2022 ergab: 3,3 Prozent der an Corona erkrankten AOK-versicherten Berufstätigen in Bayern waren wegen Long-Covid oder Post-Covid krankgeschrieben. Das entspricht insgesamt fast jedem hundertsten erwerbstätigen AOK-Versicherten in Bayern.

"Bei längerfristigen Ausfällen unterstützt die AOK Unternehmen in der Region mit einem Grundlagen- und einem Vertiefungsseminar zum betrieblichen Eingliederungsmanagement", sagt Michael Meyer. Unter www.aok.de/long-covid zeigt die Krankenkasse außerdem Videos, die Long-Covid-Betroffenen helfen sollen. Firmen können sich mit Fragen per Mail an denise.mayr@by.aok.de an Denise Mayer, Expertin für Betriebliches Gesundheitsmanagement im Donau-Ries, wenden. (AZ)