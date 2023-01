Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Im Donau-Ries-Kreis wird ein Pakt gegen den Schwimmmeister-Mangel geschlossen

Plus Bäder müssen immer wieder schließen, weil Fachpersonal fehlt. Donauwörth, Harburg und Bäumenheim lösen das Problem nun gemeinsam – und die Gäste profitieren.

Von Barbara Wild

Der Personalmangel ist längst im Schwimmbad angekommen. Eine Fachkraft für Bäderbetriebe neu einzustellen, ist für die Gemeinden und Städte ein Riesenproblem. Der Markt ist abgegrast. Gerade für kleinere Bäder wirkt sich das fatal aus. So konnte in Tagmersheim das Freibad vergangenes Jahr über längere Zeit nicht geöffnet werden, weil der Schwimmmeister erkrankt war. In den Weihnachtsferien war auch das Hallenbad in Harburg geschlossen: Dort gibt es nur einen Fachangestellten und dieser war nicht verfügbar. "In so einem Fall müssen wir dann das Bad komplett schließen", sagt Bürgermeister Christoph Schmidt – egal, ob Rettungsschwimmer für Sicherheit im Becken sorgen würden.

