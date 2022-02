Im dritten Anlauf soll es mit dem Literaturfestival Nordschwaben klappen

Plus Zweimal hat Corona dem Literaturfestival in den Kreisen Donau-Ries und Dillingen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun gibt es neue Termine. Wer dabei ist.

Wenn aller guten Dinge tatsächlich drei sind, steht das erste Literaturfestival Nordschwaben diesmal unter einem guten Stern: Zweimal musste die landkreisübergreifende Veranstaltungsreihe für Donau-Ries und Dillingen abgesagt werden. Corona machte den Veranstaltern einen dicken Strich durch die Rechnung, denn Präsenz von Künstlern und Publikum war pandemiebedingt nicht möglich. Eine digitale Variante bot im Frühjahr 2021 wenigstens auf kreativ-virtuelle Art Ersatz. Doch jetzt soll nachgeholt werden, worauf sich Literaturfreunde schon so lange freuen: Vom 8. bis zum 26 März wird es an verschiedenen Örtlichkeiten insgesamt 13 Livebegegnungen mit Autoren geben. Lesungen sind ebenso geplant wie literarisch-musikalisches Kabarett und Gespräche über Literatur, Politik, Geschichte und Wissenschaft.