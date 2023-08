Im Juli herrschte Sommer und Sonne pur – dann kam Robson

Im Juli wechselten sich rekordverdächtige Hitzetage mit Gewitter und Temperaturstürzen ab. So hat unser Wetterexperte Werner Neudeck den Monat registriert.

Gemischte Wetterlage im Wechsel mit strahlender Sonne, Hitze und Sommer pur. Doch dann kam Ronson: Nach einem hochsommerlichen Bilderbuch-Start mit hohen Temperaturen und ausreichend Sonnenschein verdarb ein Sturmtief mit rapidem Temperatursturz gegen Monatsende den erfreulichen Auftritt des Monats Juli.

Fallender Luftdruck ließ den Juli etwas verhalten beginnen, denn Sonne und starke Bewölkung wechselten sich ab. Diese etwas gedämpft sommerliche Wetterlage blieb einige Tage erhalten. Am 5. Juli zog bereits nachts ein erstes Gewitter in unseren Raum. Gegen Mittag baute sich erneut eine schwarze Wand auf und Blitz, Donner sowie Starkregen beendeten vorerst die enorme Trockenheit. Trotz der kurzen Dauer des Unwetters wurden in Donauwörth und Umgebung zahlreiche Schäden verursacht.

Doch ab dem 7. Juli sorgte Warmluft aus dem Süden für hochsommerliches Wetter mit Werten, die Tag für Tag anstiegen und schließlich an zwei Tagen sogar 34 Grad erreichten, es war Sommer pur. Da blieb es nicht aus, dass am 12. Juli ein Ausläufer des Sturmtiefs Ronson unseren Raum ab Mitternacht regelrecht überfiel und heftigste Sturmböen sowie Starkregen mit 34 Liter pro Quadratmeter in kürzester Zeit sich austobten.

Sommer im Raum Donauwörth: Eine Verschnaufpause für Mensch und Tier

Doch die Erholung erfolgte schnell und wer gedacht hatte, es würde nicht noch wärmer, wurde am 15. Juli bei Temperaturen von 36 Grad und ganztägigem Sonnenschein eines Besseren belehrt. Da war es eine Wohltat, dass danach mal wieder Niederschlag fiel und die Temperatur deutlich zurückging. Die Verschnaufpause war aber nur kurz und das hochsommerliche Wetter setzte sich fort. Erst am 24. Juli brachte ein Tief aus dem Norden für Mensch und Natur den Wechsel. Dazu trug heftigster gewittriger Niederschlag bei, der nach fünf Tagen Trockenheit für eine deutliche Abkühlung sorgte, den hohen Niederschlagsmangel komplett ausglich und den Monat wenig sommerlich beendete.



Was auch in unserem Raum immer mehr zunimmt, sind eine lang andauernde Trockenheit sowie Starkregenereignisse. So kam es am 25. Juli zu einem Starkregen mit einer Regenrate von 99 Liter pro Quadratmeter. Dies bedeutet: Wenn es eine Stunde lang so geregnet hätte, wären besagte 99 Liter gefallen, obwohl es in Wirklichkeit lediglich 22 Liter waren. So kam unser Gebiet durch drei heftige Starkregenfälle bis Monatsende auf mehr Niederschlag als üblich, obwohl zwischendurch längere Zeit extreme Trockenheit herrschte.

Während sich die Sonne jeden Tag sehen ließ und immerhin acht Tage mit zehn Sonnenstunden oder mehr auftraten, hätte man sich etwas mehr als 209 Stunden (normal 214) erwartet. Schuld war die deutliche Wetterverschlechterung in der letzten Juliwoche. (wene)

Das Wetter in Kürze:

Temperatur:

Schnitt: 20,0 Grad (normal 19,4 Grad)

Maximum: 35,8 Grad am 15. Juli um 16 Uhr

Minimum: 9,8 Grad am 27. Juli um 6.05 Uhr

28 warme Tage (normal 27), 18 Sommertage (normal 17) und fünf Tropentage (normal fünf).

Niederschlag:

111,2 Liter pro Quadratmeter (22 Prozent mehr als üblich)

20 Niederschlagstage (normal 15)

Wind:

Schnitt: 7,8 Stundenkilometer

Maximum: 72 Stundenkilometer am 11. Juli um 23.55 Uhr

vorherrschende Windrichtung: Westen.