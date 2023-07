Landkreis Donau-Ries

Wetterbilanz: Im Juni gab es im Raum Donauwörth wunschgemäß Sommer pur

Plus Wetterexperte Werner Neudeck hat im Juni überaus viel Sonnenschein festgehalten, zahlreiche schöne Tage und wenig Niederschläge. Es wurde sogar richtig heiß.

Von Werner Neudeck

Der Start in den Sommermonat Juni verlief so, wie man es sich wünscht – nämlich mit viel Sonnenschein und hohen Temperaturen. Diese sommerliche Wetterlage blieb stabil und Niederschlag war weiterhin nicht in Sicht. Kein Wunder, dass die Waldbrandgefahr immerhin auf Stufe drei von fünf Stufen anstieg.

Am 8. Juni kam es dann, verbunden mit einem leichten Gewitter, zum ersten, allerdings sehr geringen Niederschlag des Monats. Doch unbeirrt setzte sich das sommerliche Wetter fort und schließlich wurde es so richtig heiß. Dies führte am 20. Juni mit 32,7 Grad zum ersten Tropentag des Jahres und, wie zu erwarten, kam es gegen Abend zu einem heftigen Gewitter und starken Sturmböen, die aber offenbar keine größeren Schäden verursachten.

