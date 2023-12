Eisregen und Schnee: Im Kreis Donau-Ries gab es wieder zahlreiche Unfälle

Unter anderem auch wegen des Eisregens am Montagabend, aber auch wegen Unachtsamkeit hat es auf den Straßen im Landkreis mehrmals gekracht.

Nicht nur wegen der durch den Eisregen am Montagabend verursachte Glätte sind im Lauf des Montags mehrere Unfälle im Landkreis Donau-Ries passiert. Aber auch Unachtsamkeit sowie eine vergessene Fahrertür rief die Polizei auf den Plan.

Los ging es am Montag um 10.25 Uhr, als eine Oberndorferin auf der Südspange der Bundesstraße 16 in Richtung Rain unterwegs war. Da die Ampel zur B2 auf Rot umschaltete, musste eine vorausfahrende 28-Jährige ihren Wagen abbremsen. Die nachkommende Frau bemerkte das laut Polizeibericht zunächst nicht und prallte der Vorderfrau ins Heck. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 9000 Euro. Beide Frauen gaben den aufnehmenden Beamten gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein.

Mehrere Unfälle sind im Kreis Donau-Ries passiert

Ein kurioser Zwischenfall passierte ein paar Stunden später gegen 15.20 Uhr, als bei der Polizei gleich mehrere Meldungen über einen Fahrer eingingen, der in „extremen Schlangenlinien“ auf der B16 zwischen Schwenningen und Tapfheim unterwegs war. Beamte der Polizei Donauwörth entdeckten den 88-jährigen Fahrer aus dem Nachbarlandkreis wenig später im Ort mit offener Fahrertüre sowie offenem Tankdeckel. Konkrete Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer lagen ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge nicht vor. Die Beamten meldeten den Sachverhalt an die zuständige Führerscheinstelle. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.

Um 21.30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahranfänger aus Höchstädt die B25 von Harburg in Richtung Donauwörth. Dabei kam er laut Polizei wegen Unachtsamkeit auf freier Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto schleuderte über einen Schneehaufen neben der Straße, prallte gegen ein Verkehrszeichen und überschlug sich. Danach schlitterte es noch etwa zehn Meter auf dem Dach und blieb dann in der Böschung liegen. Der Fahrer sowie sein 19-jähriger Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem Autowrack befreien. Beide kamen mit Prellungen und Platzwunden in die Donau-Ries-Klinik. An dem Auto älteren Baujahrs entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf insgesamt rund 6000 Euro. Die aufnehmenden Beamten zeigten den 18-Jährigen wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung an.

Der Eisregen hat eine rutschige Schicht auf der Straße in Riedlingen gebildet

Einem weiteren Fahranfänger wurde das Wetter zum Verhängnis. Aufgrund des Eisregens am Montagabend hatte sich eine etwa zwei Zentimeter dicke Eisschicht auf der Fahrbahn der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße in Riedlingen gebildet. Der 18-Jährige aus Monheim fuhr auf der eisglatten Fläche mit nicht angepasster Geschwindigkeit, wie die Polizei mitteilt. Daraufhin drehte sich sein Auto bei voller Fahrt um 180 Grad und prallte auf Höhe einer Waschanlage mit dem Heck voran in eine Straßenlaterne. Der Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro. (AZ)