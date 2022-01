Landkreis Donau-Ries

Im Kreis Donau-Ries müssen Patienten kaum auf Operationen warten

Plus Trotz Anordnung wird in den Krankenhäusern im Landkreis Donau-Ries „relativ viel“ operiert. Warum das möglich ist, und wie hoch der finanzielle Druck ist.

Von Bernd Schied

Verschieben, was möglich ist, lautete die Anordnung vor gut einer Woche an die Krankenhäuser in Schwaben. Hintergrund sind die unberechenbaren Folgen der Omikron-Variante des Coronavirus. Was nach Alarmzustand klingt, wird in den Krankenhäusern des gemeinsamen Kommunalunternehmens im Landkreis Donau-Ries (gKU) aber pragmatisch gehandhabt. „Wir operieren sogar relativ viel“, erklärt gKU-Vorstandsvorsitzender Jürgen Busse.

