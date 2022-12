Im Landkreis Donau-Ries kommt die Probewarnung nur von manchen Sirenen

Am 8. Dezember ist bundesweiter Warntag. Worauf müssen Bürger sich einstellen? Wie gut ist der Landkreis mit Sirenen ausgerüstet? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Worauf müssen sich Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Donau-Ries am Donnerstag um 11 Uhr einstellen?



Landratsamt: Der bundesweite Warntag verfolgt zwei Hauptziele: zum einen, die technische Warninfrastruktur einem Belastungstest zu unterziehen. Zum anderen, die Bevölkerung für das Thema Warnung und die verschiedenen Wege, über die die Behörden Warnungen versenden, zu sensibilisieren.

Müssen die Menschen reagieren?



Landratsamt: Der Sirenenprobealarm besteht aus einem einminütigen Heulton, der die Bevölkerung veranlassen soll, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Im Landkreis Donau-Ries werden nicht alle Sirenen aktiviert, sondern nur die im Umkreis von zehn Kilometer um Rain und in den Gemeinden Amerdingen und Deiningen und in der Großen Kreisstadt Nördlingen nur im Bereich der Industriegebiete. In Buchdorf, Donauwörth, Monheim und Mertingen werden die mobilen Sirenenanlagen getestet. Durch den Warntag sollen die Menschen motiviert werden, auf die in jeder Warnmeldung enthaltenen Handlungsempfehlungen zu achten und sich mit dem Aspekt des Selbstschutzes zu beschäftigen. Im Fall einer Warnung vor einer echten Gefahrenlage sollten Menschen am jeweiligen Aufenthaltsort, beispielsweise am Arbeitsplatz oder in der Schule, möglichst besonnen auf das Eintreffen einer Warnmeldung reagieren.

Wie gut ist der Landkreis Donau-Ries mit Sirenen ausgerüstet?



Landratsamt: Im Landkreis gibt es 252 Sirenen zur Feuerwehralarmierung (dreimal Dauerton), davon 67 Sirenen mit der Möglichkeit zur Warnung der Bevölkerung (einminütiger Heulton) und zusätzlich vier mobile Sirenenanlagen zur Warnung der Bevölkerung. Nach Ende des Kalten Krieges wurden die Sirenen zur Warnung der Bevölkerung nicht mehr als notwendig erachtet, teilweise abgebaut und größtenteils die Warnmöglichkeit nicht aufrechterhalten. Ziel ist eine wieder möglichst flächendeckende Verfügbarkeit von Sirenen mit der Möglichkeit zur Warnung der Bevölkerung.

Innenminister Joachim Herrmann sagte im Interview mit unserer Redaktion, die nun im Bundeshaushalt 2023 beschlossenen 5,5 Millionen Euro für ein künftiges bundesweites Sirenenförderprogramm seien mickrig. Allein die bayerischen Kommunen benötigen laut Herrmann zwischen 130 und 200 Millionen Euro. Dazu solle der Bund mehr beitragen. Was muss im Landkreis Donau-Ries noch getan werden?



Landratsamt: Aktuell ist nur ein Teil der Sirenen im Landkreis zur Warnung der Bevölkerung einsetzbar. Bezüglich des Sonderförderprogramms Sirenen des Bundes ist jedenfalls zu begrüßen, dass es bis Ende 2023 verlängert worden ist. Voraussetzung für die Förderfähigkeit ist allerdings unter anderem, dass die kommunalen Sirenen betriebsbereit, also digital ansteuerbar sein müssen, was bei vielen alten Sirenen derzeit nicht gegeben ist.

Welche Rolle spielen Warn-Apps, etwa die behördliche Katastrophenschutz-App Nina?



Landratsamt: Im digitalen Zeitalter sind Apps eine wichtige Ergänzung der Warnmöglichkeiten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt ausdrücklich die Installation der Warn-App Nina. Damit man nicht Gefahr läuft, dass eine so wichtige Information untergeht, zielt die Strategie in Deutschland darauf ab, die Bevölkerung auf vielen Wegen warnen zu können.