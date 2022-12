Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Im Landkreis Donau-Ries zeichnet sich ein Ende des Baubooms ab

In den meisten Kommunen – unser Bild zeigt Monheim – war in den vergangenen Jahren rege Bautätigkeit zu verzeichnen. Inzwischen scheint dieser Trend rückläufig.

Plus Noch sind es Ausnahmen, wenn im Donau-Ries-Kreis Bauplätze zurückgegeben werden. Aber es kommt vor. Günstigere Alternativen zum Neubau werden attraktiver.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Ein Bauplatz, der zurückgegeben wird? Das war im Landkreis Donau-Ries bis vor einigen Monaten nahezu undenkbar, und, wenn überhaupt, mit höherer Gewalt zu erklären. Die Grundstücke in den Gemeinden waren heiß begehrt, und die Nachfrage überstieg das Angebot um ein Vielfaches. Als im Herbst 2021 in Großsorheim drei Bauplätze zurückgegeben wurden, war das eine große Überraschung, gab es sonst doch vielerorts lange Wartelisten. Hoch ist die Nachfrage immer noch, aber sie sinkt spürbar. Und in einigen Gemeinden wurde der Kauf von Bauplätzen rückgängig gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen