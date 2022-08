Immer mehr Bürger rund um Donauwörth fallen auf Internetbetrug herein

Gehakte Konten, Fake-Shops oder Betrug bei Ebay: Zahlreiche Fälle von Internetbetrug landen bei der Polizei Donauwörth.

Nach wie vor wird der Polizei Donauwörth eine Vielzahl an Online-Betrugsfällen gemeldet. Alleine am Montag mussten Beamte wieder die Anzeigen zahlreicher Bürger aufnehmen.

Beispielsweise hatte ein 79-jähriger Tapfheimer von Amazon eine Rechnung in Höhe von knapp 250 Euro erhalten, obwohl er dort nichts bestellt hatte. Im Rahmen der Recherchen zeigte sich, dass eine bislang unbekannte Person sich in das Amazonkonto des Seniors "hackte" und Software auf dessen Namen herunterlud.

Parfum für über 230 Euro auf falschen Namen bestellt

Ein 29-Jähriger bestellte bei einem auf den ersten Blick seriös anmutenden Onlinehändler ein iPhone 13 Pro Max zu einem vorgeblichen Schnäppchenpreis von 697,49 Euro. Der Mann bezahlte per Vorkasse. Nach dem Kauf recherchierte er im Internet und stellte fest, dass der Laden ein Fake-Shop ist. Daher gab es auch weder eine Lieferung noch eine Rücküberweisung des Geldes.

Auf dem Portal Ebay-Kleinanzeigen kaufte ein 51-jähriger Harburger von privat eine Spielekonsole Playstation 4 als Komplettpaket für knapp 200 Euro und bezahlte per Vorkasse. Er erhielt keine Ware.

Eine bislang unbekannte Person "hackte" sich in das Kundenkonto eines 32-jährigen Donauwörthers bei einem führenden Parfumanbieter und bestellte auf dessen dort hinterlegte Zahlungsdaten zwei hochwertige Flacons im Wert von 233 Euro. Der unter Alias-Personalien auftretende Tatverdächtige ließ die Ware an einen Paketshop im Ruhrgebiet liefern. In allen Fällen leiteten die Donauwörther Polizeibeamten strafrechtliche Ermittlungsverfahren ein. (AZ)