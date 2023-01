Landkreis Donau-Ries

vor 17 Min.

Immer mehr Menschen kommen für die Arbeit in den Landkreis Donau-Ries

Die Beschäftigten im Landkreis Donau-Ries nehmen für den Weg in die Arbeit weite Strecken auf sich. Viele kommen aus umliegenden Landkreisen.

Plus Mehr Menschen pendeln in den Landkreis Donau-Ries, als aus. Neueste Zahlen bis auf kommunale Ebene belegen diese in Schwaben bemerkenswerte Arbeitsmarkt-Lage.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Mehr Menschen pendeln für die Arbeit in den Landkreis Donau-Ries als dass sie für die Arbeit den Heimatlandkreis verlassen. Diese Besonderheit am Donau-Rieser Arbeitsmarkt hat sich weiter verfestigt. Das zeigt der neue Pendleratlas Deutschland, der die amtlichen Pendlerstatistiken und Mobilitätsströme für jede Gemeinde und jeden Landkreis in Deutschland ermittelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen