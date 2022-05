Immer mehr Störche in der Region: An diesen Orten nisten sie

Plus Störche besiedeln die Städte und Gemeinden im Donau-Ries-Kreis. Wo die Vögel rund um Donauwörth zu finden sind und wo sie erstmals nach langer Zeit brüten.

Im ganzen Landkreis klappert es von den Dächern. Die Störche fühlen sich immer wohler und lassen sich in immer mehr Orten auf Hausdächern, Kirchtürmen oder speziellen Nistvorrichtungen nieder. Andernorts sind die Großvögel aber schon wieder entflogen. Im Folgenden sind die Storchengelege "zusammengetragen".