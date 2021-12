Landkreis Donau-Ries

17:00 Uhr

Impfpflicht sieht Donau-Rieser Landrat "mit Spannung und Sorge"

In Donauwörth haben am Wochenende Bürger fürs Impfen demonstriert. Doch eine allgemeine Impfpflicht umzusetzen hält Landrat Stefan Rößle für schwierig.

Plus Der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle äußert Bedenken, dass eine allgemeine Impfpflicht vor Ort durchsetzbar wäre. Beim Impfstoff hat er gute Nachrichten.

Von Barbara Wild

Mit "Spannung und Sorge" sieht der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle die mögliche Einführung einer allgemeinen Impfpflicht in Deutschland. "Sollte das wirklich so kommen, wäre das ein enormer bürokratischer Aufwand für die Kreisbehörden", sagte Rößle in der letzten Kreistagssitzung im Jahr 2021 in der Donauwörther Stauferhalle. "Mit ein oder zwei Mitarbeitern im Gesundheitsamt ist das nicht zu stemmen."

